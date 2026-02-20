(GLO)- Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa được Giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best do nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vinh danh là 1 trong 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.

Đáng chú ý, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vinh dự xếp vị trí thứ 4, trở thành đại diện nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Làng chài Hải Minh nằm nép mình dưới núi Phương Mai. Ảnh: Đoàn Ngọc Nhuận

Hạng mục “Điểm đến xu hướng” tôn vinh những địa danh đang thăng hạng nhanh chóng, nhận được lượng đánh giá tích cực cùng sự quan tâm lớn từ cộng đồng du khách toàn cầu trong 12 tháng qua.

Danh hiệu Travelers’ Choice Awards Best of the Best được xem là cấp độ vinh danh cao nhất của Tripadvisor, chỉ trao cho chưa đến 1% trong tổng số hơn 8 triệu điểm đến và đơn vị du lịch trên nền tảng.

Không chỉ ghi nhận chất lượng vượt trội, giải thưởng còn phản ánh những chuyển dịch quan trọng trong văn hóa du lịch và góp phần định hình xu hướng du lịch toàn cầu.

Quy Nhơn lọt Top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026. Ảnh: Phương Vi



Việc Quy Nhơn được xướng tên trong bảng xếp hạng này là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng mạnh mẽ của “thiên đường biển” đối với bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ưu tiên những hành trình giàu cảm xúc, gần gũi thiên nhiên và đề cao sự riêng tư, Quy Nhơn nổi lên như một điểm đến lý tưởng – nơi vẻ đẹp nguyên sơ vẫn được gìn giữ, nhịp sống biển êm đềm hòa cùng hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện.

Không ồn ào, náo nhiệt, biển Quy Nhơn cuốn hút bởi làn nước trong xanh, những bãi cát mịn trải dài và hệ thống vịnh, ghềnh đá tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Du khách có thể đón bình minh trên bãi biển trung tâm thành phố, khám phá các bãi tắm hoang sơ, lặn ngắm san hô hay thưởng thức hải sản tươi ngon trong không gian đậm chất miền Trung tại Hòn Khô, Kỳ Ko, làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải, Hải Minh... Chính sự giao hòa giữa thiên nhiên thuần khiết và bản sắc văn hóa bản địa đã tạo nên dấu ấn riêng cho biển Quy Nhơn – một điểm đến đang từng bước khẳng định vị thế hấp dẫn hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Danh hiệu lần này mở ra cơ hội lớn để Quy Nhơn tiếp tục quảng bá hình ảnh, nâng tầm thương hiệu du lịch, thu hút mạnh mẽ hơn nữa dòng khách quốc tế trong thời gian tới.