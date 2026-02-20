Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Video { 60s Gia Lai

Du lịch xanh

Quy Nhơn lọt top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

(GLO)- Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa được Giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best do nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vinh danh là 1 trong 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.

Đáng chú ý, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vinh dự xếp vị trí thứ 4, trở thành đại diện nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

image-45.jpg
Làng chài Hải Minh nằm nép mình dưới núi Phương Mai. Ảnh: Đoàn Ngọc Nhuận

Hạng mục “Điểm đến xu hướng” tôn vinh những địa danh đang thăng hạng nhanh chóng, nhận được lượng đánh giá tích cực cùng sự quan tâm lớn từ cộng đồng du khách toàn cầu trong 12 tháng qua.

Danh hiệu Travelers’ Choice Awards Best of the Best được xem là cấp độ vinh danh cao nhất của Tripadvisor, chỉ trao cho chưa đến 1% trong tổng số hơn 8 triệu điểm đến và đơn vị du lịch trên nền tảng.

Không chỉ ghi nhận chất lượng vượt trội, giải thưởng còn phản ánh những chuyển dịch quan trọng trong văn hóa du lịch và góp phần định hình xu hướng du lịch toàn cầu.

thien-duong-bien-quy-nhon.jpg
Quy Nhơn lọt Top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026. Ảnh: Phương Vi

Việc Quy Nhơn được xướng tên trong bảng xếp hạng này là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng mạnh mẽ của “thiên đường biển” đối với bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ưu tiên những hành trình giàu cảm xúc, gần gũi thiên nhiên và đề cao sự riêng tư, Quy Nhơn nổi lên như một điểm đến lý tưởng – nơi vẻ đẹp nguyên sơ vẫn được gìn giữ, nhịp sống biển êm đềm hòa cùng hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện.

Không ồn ào, náo nhiệt, biển Quy Nhơn cuốn hút bởi làn nước trong xanh, những bãi cát mịn trải dài và hệ thống vịnh, ghềnh đá tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Du khách có thể đón bình minh trên bãi biển trung tâm thành phố, khám phá các bãi tắm hoang sơ, lặn ngắm san hô hay thưởng thức hải sản tươi ngon trong không gian đậm chất miền Trung tại Hòn Khô, Kỳ Ko, làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải, Hải Minh... Chính sự giao hòa giữa thiên nhiên thuần khiết và bản sắc văn hóa bản địa đã tạo nên dấu ấn riêng cho biển Quy Nhơn – một điểm đến đang từng bước khẳng định vị thế hấp dẫn hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Danh hiệu lần này mở ra cơ hội lớn để Quy Nhơn tiếp tục quảng bá hình ảnh, nâng tầm thương hiệu du lịch, thu hút mạnh mẽ hơn nữa dòng khách quốc tế trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

Du lịch xanh

(GLO)- Ngày 25-1, tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku, thầy Lê Văn Bình (giảng viên Giáo dục thể chất, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” dành cho lớp học tình thương làng Khôi (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai).

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn (thuộc Hội LHTN Việt Nam phường Quy Nhơn) tích cực hỗ trợ những mầm non còn nhiều thiệt thòi.

Yêu thương những mầm non

Du lịch xanh

(GLO)- Mới thành lập cuối tháng 11-2025, Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn (thuộc Hội LHTN Việt Nam phường Quy Nhơn) với hơn 60 thành viên đã tích cực triển khai các hoạt động ý nghĩa (kèm học tại nhà, kết nối, đỡ đầu trẻ em khó khăn…), góp phần hỗ trợ những mầm non còn nhiều thiệt thòi.