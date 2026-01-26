Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Mang “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” đến làng Blo Dung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CHU HẰNG CHU HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-1, tại làng Blo Dung (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai), Chi đoàn cơ sở Công an xã Ia Hrung phối hợp với Đoàn Công ty Cà phê Ia Grai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” kết hợp với chương trình Chủ nhật về làng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân về an ninh trật tự, phòng chống pháo nổ, an ninh dân tộc và an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

dsc09391.jpg
Ban Tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Chu Hằng

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn, 30 bộ quần áo mới cho các em nhỏ với tổng trị giá hơn 8 triệu đồng.

dsc09441.jpg
Chi đoàn cơ sở Công an xã Ia Hrung, Đoàn Công ty Cà phê Ia Grai đã tặng nhiều phần quà cho người dân. Ảnh: Chu Hằng

Đồng thời, tại chương trình còn có “Gian hàng 0 đồng” bao gồm khoảng 2.000 bộ quần áo, 20 đôi giày dép, 20 chiếc khăn ấm và 50 đôi tất, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn (thuộc Hội LHTN Việt Nam phường Quy Nhơn) tích cực hỗ trợ những mầm non còn nhiều thiệt thòi.

Yêu thương những mầm non

Sống trẻ

(GLO)- Mới thành lập cuối tháng 11-2025, Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn (thuộc Hội LHTN Việt Nam phường Quy Nhơn) với hơn 60 thành viên đã tích cực triển khai các hoạt động ý nghĩa (kèm học tại nhà, kết nối, đỡ đầu trẻ em khó khăn…), góp phần hỗ trợ những mầm non còn nhiều thiệt thòi.

Học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Gần 1.000 học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 19-1, Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức chương trình “Thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam với AI và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh” tại Trường THCS Ngô Mây, thu hút gần 1.000 học sinh nhà trường tham gia.

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Không gian gian hàng ký gửi đồ handmade phi lợi nhuận tại Nương Coffee, một quán cà phê mộc mạc và độc đáo tại phố núi Gia Lai.

Độc đáo quán cà phê ký gửi đồ handmade ở phố núi

Chuyển động trẻ

(GLO)- Giữa lòng phố núi Gia Lai, có một quán cà phê nhỏ nhưng đặc biệt. Không trang trí cầu kỳ hay bắt trend, nét riêng của Nương Coffee nằm ở sự mộc mạc, gần gũi và một không gian ít gặp ở các quán cà phê. Đó là gian hàng ký gửi phi lợi nhuận dành cho sản phẩm thủ công (handmade).

Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

Sống trẻ

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tại Gia Lai, nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi đã được tổ chức, góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.