Mang “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” đến làng Blo Dung

(GLO)- Ngày 25-1, tại làng Blo Dung (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai), Chi đoàn cơ sở Công an xã Ia Hrung phối hợp với Đoàn Công ty Cà phê Ia Grai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” kết hợp với chương trình Chủ nhật về làng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân về an ninh trật tự, phòng chống pháo nổ, an ninh dân tộc và an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

Ban Tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Chu Hằng

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn, 30 bộ quần áo mới cho các em nhỏ với tổng trị giá hơn 8 triệu đồng.

Chi đoàn cơ sở Công an xã Ia Hrung, Đoàn Công ty Cà phê Ia Grai đã tặng nhiều phần quà cho người dân. Ảnh: Chu Hằng

Đồng thời, tại chương trình còn có “Gian hàng 0 đồng” bao gồm khoảng 2.000 bộ quần áo, 20 đôi giày dép, 20 chiếc khăn ấm và 50 đôi tất, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.