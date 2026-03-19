Cơ hội trải nghiệm tại Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má lần thứ II

(GLO)- Ngày 21-3, Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má lần thứ II sẽ diễn ra tại thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai. Đây là dịp để du khách chiêm ngưỡng sắc hoa trang rừng rực rỡ bên dòng suối Tà Má, đồng thời trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của người Bahnar Kriêm.

Những năm gần đây, suối Tà Má (thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh) dần trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ vẻ đẹp nguyên sơ. Dòng suối trong vắt len lỏi qua những ghềnh đá, róc rách chảy như một bản nhạc của đại ngàn.

Đặc biệt, mỗi độ tháng ba, hai bên bờ suối rực rỡ sắc vàng cam của hoa trang rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa sống động.

Du khách thích thú check-in bên suối Tà Má, lưu giữ khoảnh khắc giữa không gian rực rỡ sắc hoa trang. Ảnh: H.V

Đối với người dân địa phương, hoa trang rừng còn là biểu tượng cho sự gắn bó bền chặt giữa con người và thiên nhiên. Chính vì vậy, Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má lần thứ II - 2026 được tổ chức kết hợp với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Bahnar Kriêm như: trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm, biểu diễn nhạc cụ truyền thống; trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng và đặc trưng của địa phương. Không gian ngày hội hứa hẹn càng thêm ấm áp, rộn ràng với chương trình giao lưu lửa trại trong âm vang cồng chiêng giữa núi rừng.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trải nghiệm, điểm đáng chú ý của ngày hội năm nay là việc địa phương trao quyền cho người dân phát huy vai trò trong quản lý du lịch cộng đồng. Theo đó, người dân trở thành chủ thể, trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, kinh doanh dịch vụ và hưởng lợi từ du lịch. Từ đó, mỗi người dân cũng nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

Ông Lê Văn Vinh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Thịnh - cho hay: Để chuẩn bị cho ngày hội, công tác tổ chức được địa phương xây dựng kế hoạch bài bản, bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và người dân ở các thôn, hướng đến mục tiêu an toàn, hiệu quả, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Không gian ngày hội được dàn dựng sinh động với các mô hình check-in mang đậm dấu ấn văn hóa. Khu vực trung tâm được tô điểm bằng những cụm hoa tươi rực rỡ, tiểu cảnh mộc mạc với những bầu rượu thân thuộc, tạo nên không gian vừa sinh động, vừa đậm hơi thở đại ngàn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Hoa trang nở rộ hai bên bờ suối Tà Má tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng giữa đại ngàn. Ảnh: H.V

Những ngày này, các đội văn nghệ truyền thống và nghệ nhân của các thôn Hà Ri, Thạnh Quang đang hăng say tập luyện các tiết mục múa, biểu diễn cồng chiêng; chuẩn bị dụng cụ trình diễn các nghề thủ công như đan lát, dệt thổ cẩm.

Cùng với đó, người dân cùng chung tay chỉnh trang cảnh quan, cải tạo nhà vệ sinh, chuẩn bị lán trại phục vụ du khách; tích cực dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tạo không gian xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng đón khách có nhu cầu ở lại qua đêm.

Chủ tịch UBND xã Huỳnh Đức Bảo cho biết: Việc tổ chức Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má lần thứ II gắn với quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Vĩnh Thịnh đến với du khách; từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch theo mùa, tạo dấu ấn riêng cho địa phương; kết nối tour, tuyến các điểm du lịch của tỉnh Gia Lai và các di tích lịch sử trên địa bàn xã, nhằm mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, xã định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương; khuyến khích phát triển các mô hình homestay, du lịch trải nghiệm nông nghiệp nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tạo sinh kế cho người dân.

“Về lâu dài, xã Vĩnh Thịnh đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế bổ trợ quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương nỗ lực huy động các nguồn lực, đồng thời kêu gọi sự chung tay từ xã hội hóa, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” - ông Huỳnh Đức Bảo cho biết thêm.