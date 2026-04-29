FLC Quy Nhơn đẩy mạnh chiến lược du lịch xanh với Green Day 2026

HOÀNG HOÀI

(GLO)- Trong bối cảnh ngành du lịch chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình phát triển bền vững, những hành động mang tính dài hạn và có hệ thống đang dần thay thế các hoạt động phong trào ngắn hạn.

Tại Quy Nhơn, FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort đang cho thấy một cách tiếp cận rõ ràng khi triển khai Green Day 2026 - chương trình môi trường được duy trì định kỳ, gắn liền với hoạt động vận hành của toàn quần thể.

CBNV FLC Quy Nhơn cùng các đơn vị phối hợp chung tay làm sạch bãi biển Nhơn Lý, hưởng ứng chương trình Green Day 2026.

Ngày 27-4, Green Day được triển khai với hoạt động làm sạch bãi biển Nhơn Lý, khu vực Suối Cả, thu hút sự tham gia đồng bộ của các đơn vị FLC Quy Nhơn, FLC City Hotel Beach Quy Nhơn, Biscom và FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn. Chương trình được tổ chức bài bản với phương án phân chia khu vực, phân bổ nhân sự, trang bị công cụ và kiểm soát tiến độ theo từng nhóm, đảm bảo hiệu quả thực tế tại từng điểm dọc bờ biển.

Hoạt động thu gom rác thải được triển khai đồng bộ theo từng khu vực, với sự tham gia của CBNV FLC và lực lượng hỗ trợ tại địa phương.

Điểm đáng chú ý của Green Day không nằm ở quy mô của một sự kiện mà ở tính duy trì. Theo đại diện FLC Quy Nhơn, chương trình được phát động theo tháng hoặc theo quý, với các hoạt động xoay quanh vệ sinh môi trường trong khuôn viên quần thể và các khu vực lân cận. Cách tiếp cận này giúp các hành động vì môi trường trở thành một phần trong quy trình vận hành thường xuyên, thay vì chỉ mang tính thời điểm.

Thực tế, các sáng kiến như vệ sinh bãi biển định kỳ, phân loại rác thải, trồng cây xanh hay đạp xe lan tỏa lối sống xanh đã được FLC Quy Nhơn triển khai từ nhiều năm trước. Những hoạt động được duy trì đều đặn theo tuần, theo tháng dần hình thành một văn hóa nội bộ rõ nét, nơi ý thức bảo vệ môi trường trở thành hành động tự nhiên của mỗi cán bộ nhân viên.

Chia sẻ về định hướng này, ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn, cho biết: “Green Day không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. Khi các hoạt động được duy trì một cách đều đặn và có hệ thống, những thay đổi tích cực sẽ không chỉ dừng lại ở môi trường cảnh quan, mà còn lan tỏa vào nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân".

Từng hành động nhỏ, góp phần giữ gìn không gian biển sạch đẹp và bền vững.

Green Day 2026 vì thế không chỉ là một hoạt động làm sạch bãi biển, mà còn là biểu hiện rõ nét của một tư duy vận hành mới – nơi phát triển du lịch gắn liền với trách nhiệm gìn giữ môi trường. Khi những hành động nhỏ được duy trì một cách bền bỉ và có hệ thống, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở cảnh quan được cải thiện, mà còn ở nhận thức được thay đổi và lan tỏa.

FLC Quy Nhơn đưa Green Day thành hoạt động thường kỳ vì môi trường.

Trong dài hạn, chính sự kiên định này sẽ góp phần định hình FLC Quy Nhơn như một điểm đến không chỉ hấp dẫn về trải nghiệm, mà còn có trách nhiệm với hệ sinh thái tự nhiên và cộng đồng địa phương – yếu tố ngày càng trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của ngành du lịch hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

"Nàng thơ" reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.