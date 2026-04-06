FLC Pleiku - “Hạt nhân” phát triển mới cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku (xã Đak Đoa) được Tập đoàn FLC khởi công vào sáng 4-4 được kỳ vọng trở thành “cú hích” chiến lược, mở ra chu kỳ phát triển mới cho du lịch Gia Lai.

Với vị trí cửa ngõ kết nối cao nguyên với duyên hải miền Trung, Gia Lai không chỉ là điểm trung chuyển mà còn có tiềm năng trở thành mắt xích quan trọng trong trục phát triển du lịch liên vùng “biển - cao nguyên”.

“Lấp khoảng trống” hạ tầng, định hình hệ sinh thái du lịch cao cấp

Với quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, FLC Pleiku được định hướng phát triển thành quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và lớn nhất tại Tây Nguyên. Dự án bao gồm khu đô thị, biệt thự, nhà liền kề, trung tâm thương mại, công viên sinh thái, khu thể thao, trường học… tạo nên một hệ sinh thái khép kín, hiện đại.

Phối cảnh tổng quan Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku.

Điểm nhấn nổi bật là sân golf 36 hố rộng hơn 171 ha - “trái tim” của toàn dự án. Đây không chỉ là tiện ích thể thao mà còn là sản phẩm du lịch cao cấp, góp phần thu hút dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao, đặc biệt từ các thị trường Đông Bắc Á.

Dù sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan, khí hậu và văn hóa, Gia Lai vẫn chưa thể bứt phá do thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn và các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Sự xuất hiện của FLC Pleiku là động lực quan trọng để kích hoạt chuỗi giá trị du lịch - dịch vụ - đô thị cao cấp, từng bước đưa địa phương thoát khỏi “vùng trũng” về các sản phẩm du lịch.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: “Gia Lai đang rất thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, thiếu hệ thống khách sạn cao cấp và các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn. Những điểm nghẽn này đang kìm hãm mức chi tiêu của du khách, khiến tiềm năng kinh tế du lịch chưa được khai thác tương xứng với kỳ vọng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: M.P

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc triển khai dự án FLC Pleiku là “bước đi chiến lược”, nhằm giải quyết ngay bài toán thiếu hụt hạ tầng cao cấp, giúp Gia Lai sẵn sàng đón đầu vận hội mới. Khi hoàn thành, dự án không chỉ bổ sung hạ tầng du lịch mà còn trở thành “cực tăng trưởng mới”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC - cho biết: “Một điểm đến muốn bứt phá không thể chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, mà cần sản phẩm đủ chất lượng, kết nối đủ thuận tiện và hệ sinh thái đủ đồng bộ. FLC Pleiku được triển khai đúng theo tư duy đó - không phải một công trình đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái điểm đến tích hợp”.

Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC mong muốn FLC Pleiku sẽ tạo nhiều bứt phá cho du lịch Gia Lai trong thời gian tới. Ảnh: H.H

Cùng với đó, bà Dung cũng khẳng định: “FLC mong muốn cùng địa phương mở lối thị trường, kiến tạo hệ sinh thái với định hướng phát triển du lịch xanh, tôn trọng thiên nhiên và tôn vinh văn hóa truyền thống để Gia Lai phát triển theo một cách rất riêng, bền vững và có chiều sâu”.

Từ dấu ấn Quy Nhơn đến kỳ vọng lan tỏa cho Pleiku

Kỳ vọng dành cho FLC Pleiku còn được củng cố từ những thành công đã được kiểm chứng của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở Quy Nhơn.

Quần thể FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort đi vào hoạt động từ năm 2016 với quy mô khoảng 1.300 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng, đã góp phần tái định hình diện mạo du lịch của tỉnh Bình Định trước đây. Sau gần một thập kỷ, khu nghỉ dưỡng này đã đón hàng triệu lượt khách, trong đó khách Hàn Quốc chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế, đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến quen thuộc trên bản đồ du lịch khu vực.

Hiệu ứng lan tỏa không chỉ thúc đẩy du lịch, mà dự án còn tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động mỗi năm, kéo theo sự phát triển của hạ tầng, dịch vụ và các dự án đầu tư thứ cấp.

Đây là cơ sở để kỳ vọng FLC Pleiku sẽ tiếp tục tạo nên một cực tăng trưởng mới tương tự tại Tây Nguyên. Nếu Quy Nhơn hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng, thì Pleiku lại mang đến trải nghiệm khác biệt với không gian cao nguyên trong lành, khí hậu mát mẻ quanh năm và sân golf quy mô lớn được thiết kế theo địa hình tự nhiên.

Đánh giá về tiềm năng dự án, ông Martin Moore - Chủ tịch Công ty Quản lý thi công sân golf Flagstick (đơn vị quản lý thi công sân golf) - bày tỏ tin tưởng dự án tại Pleiku sẽ trở thành một biểu tượng du lịch golf của khu vực.

Ông Martin Moore nhận định: “Quần thể FLC Pleiku mang bản sắc rất riêng của vùng Tây Nguyên, với sân golf 36 hố được xây dựng trên địa hình cao nguyên độc đáo, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới. Đặc biệt, việc bảo tồn tối đa các cây thông bonsai hiện hữu là yếu tố được ưu tiên hàng đầu”.

Bên cạnh đó, dự án còn có nền tảng tài chính vững chắc khi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ, đồng hành cùng chủ đầu tư, góp phần đảm bảo nguồn lực triển khai và củng cố niềm tin của thị trường. Cùng với đó, mạng lưới phân phối rộng khắp cho thấy sức hút mạnh mẽ của dự án ngay từ giai đoạn đầu, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư thứ cấp trong thời gian tới.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ, đồng hành cùng chủ đầu tư. Ảnh: H.H

Ở góc nhìn người dân, ông Nguyễn Tiến Việt (xã Đak Đoa) chia sẻ: “Chúng tôi rất kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, thu hút thêm khách du lịch đến với Gia Lai. Đồng thời, thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ, từng bước hình thành diện mạo đô thị hiện đại hơn, qua đó thúc đẩy địa phương phát triển mạnh về du lịch, thể thao và văn hóa”.

Từ một vùng đất giàu tiềm năng nhưng còn “thiếu mảnh ghép”, Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Nếu được triển khai đúng tiến độ, FLC Pleiku không chỉ là một dự án đầu tư, mà còn có thể trở thành “hạt nhân” dẫn dắt, mở ra chu kỳ phát triển mới cho du lịch Gia Lai một cách bài bản hơn, đẳng cấp hơn và bền vững hơn - không chỉ về lượng mà còn nâng tầm về chất.