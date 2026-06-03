(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của tỉnh.

Thời gian qua, công nghệ sinh học đã từng bước được quan tâm ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dược liệu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và chăm sóc sức khỏe người dân.

Tỉnh cũng đã triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng, bảo tồn nguồn gen, phát triển giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; đồng thời từng bước tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sinh học.

Mô hình trồng chanh dây trong nhà kính của Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã KDang). Ảnh: Vũ Thảo

Tuy nhiên, việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế như: quy mô ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa hình thành nhiều mô hình có tính lan tỏa; nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để khắc phục những tồn tại này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phải gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, lấy doanh nghiệp, người dân và thị trường làm trung tâm; ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dược liệu, công nghiệp chế biến, y tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và kinh tế tuần hoàn.

UBND tỉnh cũng định hướng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học theo hướng đồng bộ từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm; tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học, nguồn gen, các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý và khai thác hiệu quả kết quả nghiên cứu.

Đồng thời, triển khai dự án thành lập phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ sinh học tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học và nguồn gen trên địa bàn tỉnh; tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tiếp nhận, chuyển giao các công nghệ sinh học tiên tiến phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Sơ chế, đóng gói chuối xuất khẩu tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (xã Lơ Pang). Ảnh: Vũ Thảo

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu; tập trung vào công nghệ gen, công nghệ vi nhân giống, chế phẩm sinh học, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và bảo quản sau thu hoạch.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hằng năm, lựa chọn ít nhất 2 mô hình tiêu biểu để đánh giá và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì rà soát, đề xuất các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi, dược liệu quý hiếm; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen phục vụ quản lý, khai thác và phát triển bền vững.

Sở Y tế được giao ưu tiên phát triển công nghiệp sinh học, đẩy nhanh lộ trình tự chủ công nghệ sản xuất thuốc sinh học, sinh phẩm y tế nhằm chủ động cung cấp thuốc phục vụ nhu cầu điều trị trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu; đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh; ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển dược liệu, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đầu tư nâng cao năng lực thử nghiệm, quản lý chất lượng các sản phẩm sinh học y tế và đảm bảo an toàn sinh học theo hướng dẫn, lộ trình của Bộ Y tế.

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp chủ động phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học; thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học gắn với thương mại hóa sản phẩm và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.