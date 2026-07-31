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Gia Lai thu hút 179 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 170.691 tỷ đồng

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút 179 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 170.691 tỷ đồng, đạt 105,29% kế hoạch và tăng 45,53% về số dự án, tăng 196,93% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp với 89 dự án, tổng vốn hơn 143.202 tỷ đồng; tiếp đến là xây dựng-hạ tầng, nông-lâm nghiệp và thủy sản, thương mại-dịch vụ, du lịch, bất động sản và kinh tế đô thị.

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Dự án Khu đô thị CK54 có phía Đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình. Ảnh: Hà Duy

Riêng trong tháng 7-2026, toàn tỉnh thu hút 11 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 5.779,74 tỷ đồng, gồm 10 dự án trong nước và 1 dự án FDI.

Đến nay, có 51 xã, phường vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư; 56 xã, phường đạt chỉ tiêu; còn 28 xã, phường và Ban Quản lý KKT chưa hoàn thành kế hoạch được giao.

Cũng trong 7 tháng qua, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.349 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 34% mục tiêu thành lập 7.000 doanh nghiệp trong năm 2026; tổng vốn đăng ký đạt 36.338 tỷ đồng, tương đương 73% kế hoạch và tăng khoảng 193% so với cùng kỳ năm trước.

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