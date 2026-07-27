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Mang Yang thu ngân sách nhà nước đạt 63,58% dự toán tỉnh giao

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THANH NHẬT

(GLO)- Ngày 24-7, HĐND xã Mang Yang tổ chức kỳ họp thứ tư dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Trọng và Phó Chủ tịch HĐND xã Phan Thanh Nga.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Mang Yang đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định; sản xuất nông nghiệp đúng kế hoạch, vụ Đông Xuân gieo trồng 657 ha, đạt 100,26% kế hoạch.

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Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ tư HĐND xã Mang Yang khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh Thanh Nhật

Thu ngân sách nhà nước đạt 63,58% dự toán tỉnh giao; riêng các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vượt 102% kế hoạch năm. Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Xã hoàn thành đồ án quy hoạch chung đến năm 2045 và đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Mang Yang.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng.

Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 7 nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Trọng đề nghị các ban ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, phát triển thương mại, dịch vụ, huy động hiệu quả các nguồn lực nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

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