Quy định vay ngân hàng thay đổi từ hôm nay 15-8: 5 điểm khách hàng cần lưu ý

(GLO)- Từ ngày 15-8-2026, Thông tư 29/2026/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Trong đó, đáng chú ý là nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ, thay đổi yêu cầu hồ sơ và điều chỉnh quy định đối với cho vay bằng phương tiện điện tử.

1. Khoản vay giá trị nhỏ được nâng lên tối đa 400 triệu đồng

Theo quy định mới, khoản cho vay có mức giá trị nhỏ là khoản vay không vượt quá 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Đối với quỹ tín dụng nhân dân, khoản vay giá trị nhỏ có mức tối đa 200 triệu đồng. Việc nâng ngưỡng này mở rộng đáng kể phạm vi khoản vay được áp dụng cơ chế dành cho khoản vay giá trị nhỏ.

Điều này có ý nghĩa với người dân, hộ kinh doanh và khách hàng có nhu cầu vay vốn ở mức không quá lớn, bởi một số yêu cầu về hồ sơ đối với khoản vay giá trị nhỏ được đơn giản hóa so với khoản vay thông thường.

2. Vay nhỏ không phải cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh như khoản vay thông thường

Với khoản vay giá trị nhỏ, tổ chức tín dụng không phải yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, dữ liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi và khả năng tài chính như đối với khoản vay thông thường.

Tuy nhiên, khách hàng vẫn phải cung cấp tối thiểu thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp và khả năng tài chính trước khi tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

Vì vậy, việc nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng không đồng nghĩa khách hàng chắc chắn được duyệt vay. Ngân hàng vẫn có trách nhiệm đánh giá khả năng trả nợ và các điều kiện cấp tín dụng theo quy định.

3. Nợ quá hạn: thu gốc trước, lãi sau

Một thay đổi khách hàng vay cần đặc biệt lưu ý liên quan đến thứ tự thu nợ.

Thông tư mới quy định tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Tuy nhiên, đối với khoản nợ đã quá hạn, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự thu nợ gốc trước, nợ lãi tiền vay sau.

Quy định này cần được người vay lưu ý khi theo dõi dư nợ và nghĩa vụ thanh toán, đặc biệt trong trường hợp khoản vay phát sinh quá hạn.

4. Vay online không còn bị giới hạn cứng ở mức 100 triệu đồng

Một thay đổi đáng chú ý khác là quy định cũ về giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử được bãi bỏ.

Thay vì áp dụng một mức trần cứng, Thông tư 29 quy định tổ chức tín dụng phải tự quy định cụ thể giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử đối với một khách hàng, phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định liên quan.

Điều này không có nghĩa khách hàng mặc nhiên có thể vay online hàng trăm triệu đồng. Hạn mức thực tế vẫn phụ thuộc vào quy định nội bộ, khả năng tài chính, đánh giá rủi ro và điều kiện tín dụng của từng tổ chức tín dụng.

5. Khách hàng cũ vay online có thể không phải xác minh lại toàn bộ thông tin

Thông tư mới cũng điều chỉnh quy định về nhận biết, xác minh thông tin khách hàng khi cho vay bằng phương tiện điện tử.

Đối với khách hàng lần đầu thiết lập quan hệ tại tổ chức tín dụng, ngân hàng phải thực hiện nhận biết và xác minh thông tin theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Trong khi đó, nếu khách hàng đã thiết lập quan hệ và hoàn thành việc nhận biết, xác minh thông tin trước đó, tổ chức tín dụng có thể chủ động lựa chọn biện pháp, hình thức và công nghệ để xác minh khi cho vay điện tử, trên cơ sở bảo đảm phù hợp với những thông tin đã biết về khách hàng.

Người đang có khoản vay cần lưu ý gì?

Thông tư 29/2026/TT-NHNN có hiệu lực từ 15-8-2026. Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký trước thời điểm này, ngân hàng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký kết, phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký.

Nếu sau ngày 15-8-2026 các bên sửa đổi, bổ sung thỏa thuận hoặc hợp đồng tín dụng, phần nội dung được sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định mới.

Như vậy, thay đổi từ ngày 15-8 chủ yếu tạo hành lang thuận lợi hơn cho các khoản vay giá trị nhỏ và hoạt động cho vay điện tử, đồng thời làm rõ hơn cách thức thu nợ đối với khoản vay quá hạn. Người vay vẫn cần đọc kỹ hợp đồng, lãi suất, phí, thời hạn trả nợ và các điều kiện của từng ngân hàng trước khi ký kết.