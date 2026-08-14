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Top 3 thị trường doanh nghiệp Việt đầu tư nhiều nhất năm 2026

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Tài chính, Vietnam+)

(GLO)- Dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam tăng mạnh trong 7 tháng năm 2026, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 2,36 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, trong 7 tháng, các nhà đầu tư Việt Nam thực hiện 94 dự án đầu tư mới và 15 lượt điều chỉnh vốn. Việt Nam đã đưa vốn tới 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn này.

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Đáng chú ý, Lào tiếp tục đứng đầu danh sách các thị trường nhận vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, với hơn 638,2 triệu USD, chiếm khoảng 27% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Đứng thứ hai là Campuchia, thu hút hơn 449,8 triệu USD, tương đương 19%. Indonesia xếp thứ ba với hơn 308,6 triệu USD, chiếm 13,1% tổng vốn.

Như vậy, riêng 3 thị trường dẫn đầu đã thu hút gần 1,4 tỷ USD, chiếm khoảng 59% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong 7 tháng.

Ở nhóm tiếp theo, Ấn Độ và Philippines cũng nằm trong số những thị trường được doanh nghiệp Việt Nam quan tâm trong năm nay.

Không chỉ mở rộng về thị trường, dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026 còn cho thấy xu hướng tập trung vào hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp và logistics.

Trong 7 tháng, vận tải và kho bãi dẫn đầu với hơn 601,6 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn. Tiếp đến là sản xuất và phân phối điện, khí đốt với hơn 585,8 triệu USD, chiếm 24,8%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 487,3 triệu USD, chiếm 20,6%.

Theo số liệu tổng hợp của TTXVN, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài 7 tháng đạt 2,36 tỷ USD; riêng vốn cấp mới đạt khoảng 1,17 tỷ USD, trong khi vốn điều chỉnh tăng thêm khoảng 1,19 tỷ USD.

Nếu tính lũy kế đến hết tháng 7-2026, Việt Nam có 2.075 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn trên 26,1 tỷ USD. Trong đó, Lào tiếp tục là địa bàn nhận nhiều vốn Việt Nam nhất với trên 7 tỷ USD, tiếp theo là Campuchia với hơn 3,3 tỷ USD và Venezuela với trên 1,8 tỷ USD.

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Có thể thấy, Lào, Campuchia và Indonesia đang là 3 điểm đến nổi bật của dòng vốn doanh nghiệp Việt trong năm 2026. Cùng với sự gia tăng đầu tư vào vận tải, năng lượng và nông nghiệp, xu hướng này cho thấy doanh nghiệp Việt đang đẩy mạnh hiện diện tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực có lợi thế về vị trí địa lý và khả năng kết nối chuỗi cung ứng.

Động thái này cũng phù hợp với Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài, mở rộng hệ thống phân phối, logistics, khu công nghiệp, bán buôn, bán lẻ và các trung tâm nghiên cứu - phát triển.

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