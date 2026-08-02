Nhận thu nhập từ nhiều nơi, trường hợp nào có thể bị truy thu thuế?

(GLO)- Nhiều người lao động hiện có đồng thời thu nhập từ lương, tiền công tại doanh nghiệp, làm việc bán thời gian, cộng tác viên hoặc nhận thù lao từ nhiều đơn vị khác nhau. Điều này làm dấy lên băn khoăn về việc liệu có bị truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi phát sinh nhiều nguồn thu?

Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành và hướng dẫn của cơ quan thuế, việc có nhiều nguồn thu nhập không phải là căn cứ để bị truy thu thuế. Truy thu chỉ phát sinh khi qua quyết toán xác định người nộp thuế còn thiếu nghĩa vụ thuế hoặc kê khai không đúng quy định.

Truy thu thuế chỉ phát sinh khi qua quyết toán xác định người nộp thuế còn thiếu nghĩa vụ thuế hoặc kê khai không đúng quy định. Ảnh minh họa: ChatGPT

Các chuyên gia thuế cho biết, trường hợp phổ biến dẫn đến truy thu là cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên nhưng không tổng hợp đầy đủ khi quyết toán, dẫn đến số thuế đã tạm khấu trừ thấp hơn số thuế thực tế phải nộp.

Ngoài ra, việc đăng ký giảm trừ gia cảnh trùng lặp, kê khai sai người phụ thuộc hoặc áp dụng không đúng các khoản miễn, giảm cũng có thể khiến cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế và yêu cầu nộp bổ sung.

Theo Cục Thuế, cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên và không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ.

Ngược lại, nếu chỉ có thêm khoản thu nhập vãng lai bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng, đã được khấu trừ thuế 10% và người lao động không có nhu cầu quyết toán đối với khoản thu nhập này thì vẫn có thể được ủy quyền quyết toán tại đơn vị chính theo quy định.

Từ năm 2026, theo quy định mới tại Nghị định số 373/2025/NĐ-CP, người có thu nhập từ 2 nơi trở lên khi tự quyết toán sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Nếu các nguồn thu nhập lớn nhất bằng nhau, cá nhân được lựa chọn 1 trong các cơ quan thuế quản lý các đơn vị chi trả đó để nộp hồ sơ.

Để tránh bị truy thu hoặc phát sinh tiền chậm nộp, cơ quan thuế khuyến nghị người lao động cần lưu giữ đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế, theo dõi tất cả khoản thu nhập phát sinh trong năm, đăng ký người phụ thuộc đúng quy định và thực hiện quyết toán đầy đủ khi thuộc diện phải tự quyết toán.

Trường hợp có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán, người nộp thuế cần hoàn thành nghĩa vụ đúng thời hạn để tránh các khoản xử lý theo quy định của pháp luật.