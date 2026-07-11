Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

(GLO)- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), ACCESSTRADE Việt Nam và HOPI LiveHub tổ chức chương trình Gia Lai E-Commerce Forward 2026 với chủ đề “Cập nhật những xu hướng mới nhất trên thương mại điện tử từ năm 2026”.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển đổi số và livestream bán hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số.

Các đại biểu thảo luận về những quy định mới của thương mại điện tử, kinh nghiệm chuyển đổi số, phát triển kênh bán hàng đa nền tảng. Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung như: chuyên đề về “Toàn cảnh thương mại điện tử và các mô hình tăng trưởng trên Social E-Commerce”; Tọa đàm thảo luận về những thay đổi của thị trường thương mại điện tử năm 2026; ứng dụng livestream, KOC, Ambassador trong phát triển thương hiệu; thông tin về những quy định mới doanh nghiệp cần lưu ý khi kinh doanh trên nền tảng số trong bối cảnh mới sau ngày 1-7-2026.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn được tham gia các phiên tư vấn chuyên sâu (Coaching 1:1) theo từng nhóm ngành hàng như: nông sản, sản xuất, du lịch, dịch vụ, giáo dục…; kết nối giao thương, tham quan khu vực triển lãm, trình diễn livestream (Key Live).

Ông Đỗ Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, CEO ACCESSTRADE Việt Nam trình bày toàn cảnh thương mại điện tử và các mô hình tăng trưởng trên Social E-Commerce. Ảnh: Hoàng Hoài

Phát biểu tại chương trình, anh Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai - cho biết, nền kinh tế số đang thay đổi mạnh mẽ, kéo theo sự thay đổi của hành vi tiêu dùng, phương thức kinh doanh và đặc biệt là môi trường pháp lý dành cho thương mại điện tử khi hàng loạt quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Anh Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Những thay đổi này vừa đặt nhiều thách thức, vừa mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp biết chủ động thích ứng và đổi mới. Vì vậy, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh mong muốn chương trình không chỉ là một hội thảo cung cấp kiến thức, mà còn trở thành diễn đàn để doanh nghiệp được cập nhật chính sách, nắm bắt xu hướng, đối thoại trực tiếp với chuyên gia và tháo gỡ những khó khăn thông qua các phiên tư vấn chuyên sâu.

Tại chương trình Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai với các đơn vị đồng hành cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển thương mại điện tử một cách bền vững.