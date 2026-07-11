Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển đổi số và livestream bán hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số.
Chương trình diễn ra với nhiều nội dung như: chuyên đề về “Toàn cảnh thương mại điện tử và các mô hình tăng trưởng trên Social E-Commerce”; Tọa đàm thảo luận về những thay đổi của thị trường thương mại điện tử năm 2026; ứng dụng livestream, KOC, Ambassador trong phát triển thương hiệu; thông tin về những quy định mới doanh nghiệp cần lưu ý khi kinh doanh trên nền tảng số trong bối cảnh mới sau ngày 1-7-2026.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn được tham gia các phiên tư vấn chuyên sâu (Coaching 1:1) theo từng nhóm ngành hàng như: nông sản, sản xuất, du lịch, dịch vụ, giáo dục…; kết nối giao thương, tham quan khu vực triển lãm, trình diễn livestream (Key Live).
Phát biểu tại chương trình, anh Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai - cho biết, nền kinh tế số đang thay đổi mạnh mẽ, kéo theo sự thay đổi của hành vi tiêu dùng, phương thức kinh doanh và đặc biệt là môi trường pháp lý dành cho thương mại điện tử khi hàng loạt quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.
Những thay đổi này vừa đặt nhiều thách thức, vừa mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp biết chủ động thích ứng và đổi mới. Vì vậy, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh mong muốn chương trình không chỉ là một hội thảo cung cấp kiến thức, mà còn trở thành diễn đàn để doanh nghiệp được cập nhật chính sách, nắm bắt xu hướng, đối thoại trực tiếp với chuyên gia và tháo gỡ những khó khăn thông qua các phiên tư vấn chuyên sâu.
Tại chương trình Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai với các đơn vị đồng hành cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển thương mại điện tử một cách bền vững.