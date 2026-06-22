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Livestream bán hàng: Bắt buộc xác thực danh tính từ 1-7

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Thư viện pháp luật, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Từ ngày 1-7, hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử sẽ chính thức được quản lý chặt chẽ hơn khi người livestream bắt buộc phải thực hiện xác thực danh tính theo quy định của Luật Thương mại điện tử 2025.

Theo Điều 24 của Luật Thương mại điện tử 2025, người livestream bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho đơn vị quản lý nền tảng nhằm phục vụ việc xác thực danh tính. Quy định này đánh dấu bước chuyển từ hoạt động bán hàng trực tuyến mang tính tự phát sang môi trường kinh doanh số minh bạch, có thể truy vết và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

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Livestream bán hàng bắt buộc xác thực danh tính từ 1-7. Ảnh: Phương Vi

Bên cạnh việc xác thực danh tính, người livestream phải tuân thủ quy chế hoạt động của nền tảng trong quá trình phát trực tiếp và có quyền từ chối hợp tác nếu người bán không cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Đối với người bán, trước khi thực hiện livestream, họ phải cung cấp các giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện và tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Các nền tảng thương mại điện tử cũng được giao trách nhiệm xác thực danh tính người livestream, quản lý nội dung phát trực tiếp, lưu trữ dữ liệu và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Theo các chuyên gia, quy định mới không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho hoạt động thương mại điện tử, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người bán hàng và các cá nhân có sức ảnh hưởng tham gia livestream kinh doanh.

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