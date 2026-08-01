Khai trương điểm bán sản phẩm nông sản đặc trưng tại Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 1-8, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn đã khai trương Khu trưng bày, bán sản phẩm nông sản và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Điểm bán sản phẩm nông sản đặc trưng tỉnh Gia Lai tại Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Vũ

Sự kiện thu hút gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia xuyên suốt chương trình; giới thiệu khoảng hơn 100 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao, cùng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Các mặt hàng trưng bày phong phú từ cà phê, hạt điều, mắc ca, chanh dây, các loại trà thảo mộc, mật ong đến sản phẩm thủ công mây tre đan... Tất cả đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại.

Các cơ sở tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Vũ

Khu trưng bày mở cửa phục vụ người tiêu dùng và du khách từ ngày 1 đến hết 30-8-2026.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá thương hiệu, tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường và đưa nông sản đặc trưng vào các chuỗi bán lẻ lớn trên toàn quốc.