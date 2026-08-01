Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Khai trương điểm bán sản phẩm nông sản đặc trưng tại Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 1-8, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn đã khai trương Khu trưng bày, bán sản phẩm nông sản và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

248.jpg
Điểm bán sản phẩm nông sản đặc trưng tỉnh Gia Lai tại Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Vũ

Sự kiện thu hút gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia xuyên suốt chương trình; giới thiệu khoảng hơn 100 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao, cùng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Các mặt hàng trưng bày phong phú từ cà phê, hạt điều, mắc ca, chanh dây, các loại trà thảo mộc, mật ong đến sản phẩm thủ công mây tre đan... Tất cả đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại.

2425.jpg
Các cơ sở tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Vũ

Khu trưng bày mở cửa phục vụ người tiêu dùng và du khách từ ngày 1 đến hết 30-8-2026.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá thương hiệu, tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường và đưa nông sản đặc trưng vào các chuỗi bán lẻ lớn trên toàn quốc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kết hợp phát triển đô thị với các ngành kinh tế cốt lõi: Giải pháp tạo đột phá tăng trưởng

Kết hợp phát triển đô thị với các ngành kinh tế cốt lõi: Giải pháp tạo đột phá tăng trưởng

Kinh tế

(GLO)- Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đô thị với các ngành kinh tế cốt lõi đã giúp nhiều địa phương đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa quy mô 204 ha, vốn hơn 2.113 tỷ đồng

Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa với nguồn vốn hơn 2.113 tỷ đồng

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đak Đoa (xã KDang) với quy mô 204 ha. Theo quyết định, dự án sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Giữ vững an ninh trật tự để thu hút đầu tư phát triển kinh tế tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai).

Giữ vững an ninh để hút đầu tư vào Ia Le

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào và môi trường đầu tư thuận lợi, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời chú trọng giữ vững an ninh trật tự để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững.

Hội nghị đối thoại và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

Phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Sáng 24-7, tại phường Pleiku, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

null