Gia Lai có thêm 4 sản phẩm OCOP 5 sao: Cơ hội để nông sản vươn xa

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương tổ chức hội nghị xét, công nhận các sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Theo kết quả công bố, Gia Lai có thêm 4 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao, nâng tổng số sản phẩm 5 sao của tỉnh lên 11.

4 sản phẩm vừa được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao gồm: Hạt điều rang củi Hải Bình của Công ty CP Hạt điều Hải Bình Gia Lai (phường Hội Phú); cà phê túi lọc Già Làng, cà phê hòa tan nguyên chất Đen Già Làng và cà phê nguyên chất uống liền - Tinh cà phê nguyên chất (đều của Công ty TNHH BaKa, xã Ia Hung).

Giữ hương vị truyền thống

Chị Nguyễn Thu An - đại diện Công ty CP Hạt điều Hải Bình Gia Lai - cho biết, điểm khác biệt nổi bật của sản phẩm là được chế biến bằng phương pháp rang củi truyền thống.

Doanh nghiệp (DN) sử dụng củi cà phê và củi điều để tạo nên hương khói tự nhiên, mang lại mùi thơm đặc trưng và vị giòn béo riêng biệt. Trong khi nhiều đơn vị chuyển sang sản xuất công nghiệp, Công ty vẫn kiên định với cách rang thủ công nhằm giữ trọn “hồn” Tây Nguyên trong từng hạt điều.

Sản phẩm hạt điều rang củi Hải Bình của Công ty CP Hạt điều Hải Bình Gia Lai đạt chuẩn OCOP 5 sao. Ảnh: T.L

Sản phẩm được rang trong chảo gang, đảo đều liên tục để hạt chín đồng đều, không cháy, không ám khói. Nhờ đó, hạt điều có màu vàng mật ong óng ánh, mùi thơm dịu, vị giòn tan và hậu ngọt thanh - những đặc trưng gắn liền với vùng đất bazan Gia Lai.

“Việc đạt chuẩn OCOP 5 sao là bước tiến quan trọng, góp phần khẳng định chất lượng và nâng cao vị thế của sản phẩm trên thị trường” - chị An hồ hởi nói.

Trong khi đó, Công ty TNHH BaKa gây ấn tượng khi cùng lúc có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Ông Phan Bá Kiên - Giám đốc Công ty - cho hay, DN luôn đặt chất lượng cà phê làm trung tâm trong toàn bộ quá trình nghiên cứu và sản xuất.

Từ khâu chọn giống, chăm sóc đến chế biến đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm giữ trọn tinh túy của hạt cà phê và phát huy tối đa hương vị. Các sản phẩm của BaKa chủ yếu được rang bằng phương pháp thủ công sử dụng củi lửa, dù chi phí cao hơn so với lò điện hoặc lò gas.

Theo DN, cách rang này giúp cà phê giữ được hương vị đậm đà, nồng nàn, đặc trưng. Bên cạnh đó, Công ty cũng phát triển dòng sản phẩm tiện lợi như cà phê túi lọc và cà phê hòa tan nguyên chất, không sử dụng chất độn hay đường Maltodextrin, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường

Sau 17 năm phát triển, cà phê BaKa đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa… DN này định hướng phát triển theo tiêu chí “3 không” (không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không pha tạp, không chất bảo quản); đồng thời xây dựng chuỗi liên kết bền vững với các vùng nguyên liệu tại Gia Lai nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm.

Theo đó, ngoài 5 ha cà phê, sản lượng 20 tấn cà phê tươi/ha của đơn vị, công ty còn liên kết với các nhà vườn tại xã Ia Hrung nhằm dự trữ cà phê thô cho việc sản xuất quanh năm.

Công ty TNHH BaKa có 3 sản phẩm cà phê đạt chuẩn OCOP 5 sao. Ảnh: T.L

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, trong đợt đánh giá lần này có 91 sản phẩm của 18 tỉnh, thành phố tham gia, trong đó, 40 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Nhóm thực phẩm tiếp tục chiếm ưu thế với 72 sản phẩm, phản ánh xu hướng phát triển tập trung vào lợi thế nông nghiệp và chế biến của các địa phương. Nhiều sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng như: cà phê, chè, mật ong, nước mắm truyền thống… đã tạo dấu ấn rõ nét trên thị trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đánh giá, các chủ thể OCOP ngày càng chú trọng gắn sản xuất với vùng nguyên liệu, phát huy đặc thù địa phương. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao giá trị gia tăng và hướng đến phát triển bền vững.

Đồng thời, nhiều sản phẩm đã cải tiến đáng kể về mẫu mã, bao bì, khai thác tốt giá trị văn hóa bản địa để xây dựng câu chuyện sản phẩm, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và hướng tới xuất khẩu.

Tính đến nay, Gia Lai có 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết: “Việc có thêm 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của Gia Lai trong phát triển nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị nông sản.

Đồng thời, đây cũng là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong xây dựng thương hiệu, góp phần đưa sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế”.