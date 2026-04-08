Dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít trong chiều 8-4

(GLO)- Từ 15 giờ 30 phút ngày 8-4, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính. Trong đó, giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít, các loại xăng hạ 440-690 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 690 đồng/lít, về mức 24.730 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít, còn 26.530 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.940 đồng/lít còn 42.840 đồng/lít, dầu mazut giảm 320 đồng/lít về 24.270 đồng/kg.

Dầu diesel giảm 1.940 đồng/lít còn 42.840 đồng/lít từ chiều 8-4. Ảnh: M.T

Ở kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này có xu hướng giảm trước diễn biến Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần. Bình quân 4 ngày qua, giá xăng RON 95 thành phẩm giảm 1,8%; diesel hạ 14,5%; mazut 1,5%.

Theo số liệu cập nhật ngày 8-4, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn phần lớn các nước có chung đường biên giới.