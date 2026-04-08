Dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít trong chiều 8-4

MỘC TRÀ (theo VnExpress, Dân trí)

(GLO)- Từ 15 giờ 30 phút ngày 8-4, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính. Trong đó, giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít, các loại xăng hạ 440-690 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 690 đồng/lít, về mức 24.730 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít, còn 26.530 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.940 đồng/lít còn 42.840 đồng/lít, dầu mazut giảm 320 đồng/lít về 24.270 đồng/kg.

Dầu diesel giảm 1.940 đồng/lít còn 42.840 đồng/lít từ chiều 8-4. Ảnh: M.T

Ở kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này có xu hướng giảm trước diễn biến Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần. Bình quân 4 ngày qua, giá xăng RON 95 thành phẩm giảm 1,8%; diesel hạ 14,5%; mazut 1,5%.

Theo số liệu cập nhật ngày 8-4, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn phần lớn các nước có chung đường biên giới.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có gần 2.500 ha dưa hấu, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha. Trước Tết Nguyên đán, giá dưa dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg.

Giá dầu thế giới quay đầu bật tăng gần 4,8%

(GLO)- Chỉ sau 1 phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent tăng thêm gần 4,8%, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%

(GLO)- Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Trong đó, Bộ đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi còn 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường trước căng thẳng tại Trung Đông.

