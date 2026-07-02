UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh có 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 756 sản phẩm 3 sao, 85 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao, với sự tham gia của 443 chủ thể.

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng, uy tín các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên thuộc lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm OCOP; đồng thời, hỗ trợ chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ và duy trì các điều kiện sau công nhận.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng, uy tín đối với các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Ảnh: Trọng Lợi

UBND các xã, phường có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ thể OCOP sử dụng đúng nhãn hiệu chứng nhận, dấu hiệu nhận diện OCOP theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu; hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng, thương hiệu sau chứng nhận và bố trí nhân lực phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản.

Đối với các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên, UBND tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP Việt Nam; duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh; thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh, kiểm soát nguồn nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra, hậu kiểm theo quy định; kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh tồn tại, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời rà soát nhu cầu kinh phí, trang thiết bị phục vụ kiểm tra, kiểm nghiệm và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.