Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Phát huy tiềm năng nông sản địa phương

Từ món thịt bò, thịt heo gác bếp truyền thống của người H’re, chị Đinh Thị Bích Ngọc (thôn 6, xã An Vinh) đã xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh mang tên Minh Khuê. Năm 2022, chị đầu tư mở rộng quy mô, cải tiến quy trình chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện mỗi năm, cơ sở cung ứng từ 1-1,3 tấn thịt bò, thịt heo gác bếp, mang lại lợi nhuận gần 250 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương.

Chị Ngọc chia sẻ: “Hiện các sản phẩm thịt bò, thịt heo gác bếp của cơ sở Minh Khuê đều được công nhận OCOP 3 sao. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng, góp phần đưa đặc sản quê hương đến với nhiều người tiêu dùng hơn”.

Đại diện Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (xã An Toàn) giới thiệu các sản phẩm đạt chuẩn OCOP tại một điểm trưng bày. Ảnh: T.C

Trong khi đó, Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (xã An Toàn) là một trong những đơn vị tiên phong phát triển các sản phẩm chè dây, bột ngâm chân thảo mộc theo quy trình an toàn. HTX hiện duy trì hơn 4 ha dược liệu, chè dây, đồng thời liên kết thu mua nguyên liệu của người dân các thôn phục vụ sản xuất. Tháng 7-2024, sản phẩm Bột ngâm chân thảo mộc và Trà thảo mộc Chè dây - Dạ cẩm của HTX được công nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo chị Mai Thị Mỹ Lâm - Giám đốc Phát triển chiến lược của HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn, lợi thế lớn nhất của địa phương là hệ sinh thái rừng đặc dụng với nguồn dược liệu phong phú. Từ nguồn nguyên liệu địa phương, HTX phát triển các sản phẩm thảo mộc theo hướng an toàn, bền vững, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên rừng và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Các hội, đoàn thể xã Ia Hiao livestream quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: UBND xã Ia Hiao

Tại xã Ia Hiao, phát huy lợi thế về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, các chủ thể đã xây dựng nhiều sản phẩm OCOP như: Gạo Đài Thơm 8, gạo Hương Châu 6, Yến tinh chế Bảo Hân Nests, Yến chưng hũ Bảo Hân Nests và trứng vịt thả đồng. Các sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng đầu ra cho HTX, hộ sản xuất trên địa bàn.

Thúc đẩy phát triển nông thôn, miền núi

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 852 sản phẩm OCOP từ 3-5 sao còn hiệu lực thuộc 443 chủ thể, gồm cơ sở sản xuất, HTX và DN. Thời gian qua, các chủ thể đều được quan tâm hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, xây dựng thương hiệu. Cùng với đó, nhiều hội chợ, triển lãm hàng OCOP được tổ chức trong và ngoài tỉnh, nhiều sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn, cho hay, địa phương hiện có 5 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Trà thảo mộc, bột ngâm chân thảo mộc, nụ quế thông, trà túi lọc chè dây và rượu sim, đều có đầu ra ổn định. Phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu từ rừng đặc dụng, giai đoạn 2026-2030, xã phấn đấu phát triển thêm 5 sản phẩm OCOP; đồng thời vận động các chủ thể chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nhằm gia tăng giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tương tự, giai đoạn 2026-2030, xã Ia Hiao định hướng phát triển mới các sản phẩm OCOP như: Trứng vịt hữu cơ; trứng gà bán hữu cơ; khoai lang sấy; gạo ST24, ST25, Ngọc Nương 9, RVT… phấn đấu đạt từ 3 sao trở lên.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao Ngô Văn Hiếu cho biết, địa phương sẽ tăng cường hỗ trợ các chủ thể liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; áp dụng quy trình sản xuất an toàn như VietGAP, hữu cơ…; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Theo bà Nguyễn Thị Thế Vy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế của từng địa phương là giải pháp quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa, gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, phát huy thế mạnh từng vùng; tăng cường tập huấn quản trị, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm theo hướng chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, miền núi.