Gia Lai: Phó Giám đốc Sở Công Thương lên sóng livestream bán hàng nông sản

HOÀNG HOÀI
(GLO)- Sáng 24-4, tại UBND phường Hội Phú, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) khai mạc “Chương trình livestream quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản, kết nối các sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai; Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương); đại diện các sở, ngành liên quan; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh, cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản tiêu biểu của Gia Lai.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha lên sóng livestream bán hàng nông sản. Ảnh: H.H

Chương trình gồm 2 phiên mega livestream với 26 đơn vị và hơn 50 sản phẩm nông sản xuất hiện trên sóng. Phiên 1 diễn ra vào buổi sáng do Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga dẫn dắt, tập trung giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

Phiên 2 diễn ra vào buổi chiều với sự tham gia của KOC Tiêu Hoàng Minh (Min Mặn Mồi), khuấy động không khí mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi, mã giảm giá và miễn phí vận chuyển trên nền tảng TikTok Shop.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha cho biết: Livestream không chỉ là xu hướng mà còn đang trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thị trường nhanh hơn, hiệu quả hơn, qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững.

"Sở Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trong các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian tới" - ông Nguyễn Đình Kha nhấn mạnh.

Hơn 50 sản phẩm nông sản của 26 đơn vị được bán trên mega livestream. Ảnh: H.H

Tại chương trình, nhiều sản phẩm nhanh chóng “cháy hàng” khi lượng đơn đặt mua tăng cao, cùng với các mã giảm giá thu hút đông đảo người tiêu dùng trên cả nước mua, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản.

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Kinh tế

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Nông nghiệp

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nông nghiệp

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

