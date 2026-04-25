Gia Lai: Phó Giám đốc Sở Công Thương lên sóng livestream bán hàng nông sản

(GLO)- Sáng 24-4, tại UBND phường Hội Phú, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) khai mạc “Chương trình livestream quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản, kết nối các sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai; Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương); đại diện các sở, ngành liên quan; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh, cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản tiêu biểu của Gia Lai.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha lên sóng livestream bán hàng nông sản. Ảnh: H.H

Chương trình gồm 2 phiên mega livestream với 26 đơn vị và hơn 50 sản phẩm nông sản xuất hiện trên sóng. Phiên 1 diễn ra vào buổi sáng do Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga dẫn dắt, tập trung giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

Phiên 2 diễn ra vào buổi chiều với sự tham gia của KOC Tiêu Hoàng Minh (Min Mặn Mồi), khuấy động không khí mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi, mã giảm giá và miễn phí vận chuyển trên nền tảng TikTok Shop.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha cho biết: Livestream không chỉ là xu hướng mà còn đang trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thị trường nhanh hơn, hiệu quả hơn, qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững.

"Sở Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trong các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian tới" - ông Nguyễn Đình Kha nhấn mạnh.

Hơn 50 sản phẩm nông sản của 26 đơn vị được bán trên mega livestream. Ảnh: H.H

Tại chương trình, nhiều sản phẩm nhanh chóng “cháy hàng” khi lượng đơn đặt mua tăng cao, cùng với các mã giảm giá thu hút đông đảo người tiêu dùng trên cả nước mua, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản.