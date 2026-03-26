Ủy ban nhân dân xã Ia Hiao livestream bán nông sản, gây quỹ hỗ trợ 1.000 học sinh

Tham gia buổi livestream có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao. Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bùi Hữu Tâm mở màn buổi livestream bằng việc trực tiếp giới thiệu sản phẩm, thông tin về mục đích gây quỹ, thu hút nhiều người dân theo dõi, “chốt đơn” hàng.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao tham gia bán hàng gây quỹ cùng tổ livestream. Ảnh: ĐVCC

Phiên bán hàng diễn ra tại phòng livestream cộng đồng, phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, fanpage của xã, thu hút đông đảo người dân theo dõi và ủng hộ.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ nông sản được bán trong phiên livestream đều do người dân địa phương tự nguyện đóng góp để gây quỹ. Trong đó, có 500 trứng gà, vịt; hơn 100 kg gạo, 150 kg khoai lang, 13 kg bí đỏ. Cùng với đó, nhiều người dân trên địa bàn đã ủng hộ thêm tiền mặt để bổ sung vào quỹ khuyến học.

Theo UBND xã Ia Hiao, qua rà soát, toàn xã hiện có khoảng 1.000 học sinh các cấp gặp khó khăn, cần được hỗ trợ để có điều kiện đến trường. Sau 2 ngày phát động, có 326 tập thể, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng.

Người dân mang nông sản đến ủng hộ. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND xã Ia Hiao Võ Hoàng Lan cho biết: Việc phát động gây quỹ khuyến học nhằm tạo thêm điều kiện học tập cho 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tín hiệu tích cực là nhiều người dân tham gia ủng hộ bằng cả tiền mặt và nông sản, thể hiện tinh thần chung sức vì thế hệ trẻ. Toàn bộ nguồn thu sẽ được công khai, sử dụng đúng mục đích.