Ủy ban nhân dân xã Ia Hiao livestream bán nông sản, gây quỹ hỗ trợ 1.000 học sinh

(GLO)- Ngày 25-3, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình livestream bán nông sản gây quỹ khuyến học để hỗ trợ khoảng 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham gia buổi livestream có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao. Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bùi Hữu Tâm mở màn buổi livestream bằng việc trực tiếp giới thiệu sản phẩm, thông tin về mục đích gây quỹ, thu hút nhiều người dân theo dõi, “chốt đơn” hàng.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao tham gia bán hàng gây quỹ cùng tổ livestream. Ảnh: ĐVCC

Phiên bán hàng diễn ra tại phòng livestream cộng đồng, phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, fanpage của xã, thu hút đông đảo người dân theo dõi và ủng hộ.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ nông sản được bán trong phiên livestream đều do người dân địa phương tự nguyện đóng góp để gây quỹ. Trong đó, có 500 trứng gà, vịt; hơn 100 kg gạo, 150 kg khoai lang, 13 kg bí đỏ. Cùng với đó, nhiều người dân trên địa bàn đã ủng hộ thêm tiền mặt để bổ sung vào quỹ khuyến học.

Theo UBND xã Ia Hiao, qua rà soát, toàn xã hiện có khoảng 1.000 học sinh các cấp gặp khó khăn, cần được hỗ trợ để có điều kiện đến trường. Sau 2 ngày phát động, có 326 tập thể, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng.

Người dân mang nông sản đến ủng hộ. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND xã Ia Hiao Võ Hoàng Lan cho biết: Việc phát động gây quỹ khuyến học nhằm tạo thêm điều kiện học tập cho 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tín hiệu tích cực là nhiều người dân tham gia ủng hộ bằng cả tiền mặt và nông sản, thể hiện tinh thần chung sức vì thế hệ trẻ. Toàn bộ nguồn thu sẽ được công khai, sử dụng đúng mục đích.

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Giá dầu thế giới quay đầu bật tăng gần 4,8%

(GLO)- Chỉ sau 1 phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent tăng thêm gần 4,8%, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

(GLO)- Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Trong đó, Bộ đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi còn 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường trước căng thẳng tại Trung Đông.

Gia Lai triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5-12-2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

