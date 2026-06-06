Giá vàng ngày 6-6: Tiếp tục giảm “sốc”, chỉ còn 150,2 triệu đồng/lượng

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý mở cửa phiên giao dịch sáng nay ở mức thấp khi niêm yết 2 chiều ở mức 146,2-150,2 triệu đồng/lượng cho cả vàng miếng và vàng nhẫn, chênh lệch 2 chiều đến 4 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết thấp hơn hẳn mặt bằng chung với 147-149 triệu đồng, song giữ mức chênh lệch chỉ 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Gia Lai cũng xuống mức thấp trong sáng nay. Tiệm vàng Ngọc Diệp, Vĩnh Thạnh niêm yết vàng 9999 24K với giá 139-141,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long niêm yết 135-141 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều đến 6 triệu đồng/lượng.