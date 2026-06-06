Giá vàng ngày 6-6: Tiếp tục giảm “sốc”, chỉ còn 150,2 triệu đồng/lượng

(GLO)- Thị trường vàng trong nước chứng kiến phiên tụt giảm liên tiếp. So với chiều qua, giá vàng ngày 6-6 tiếp tục giảm thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra gần chạm ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý mở cửa phiên giao dịch sáng nay ở mức thấp khi niêm yết 2 chiều ở mức 146,2-150,2 triệu đồng/lượng cho cả vàng miếng và vàng nhẫn, chênh lệch 2 chiều đến 4 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết thấp hơn hẳn mặt bằng chung với 147-149 triệu đồng, song giữ mức chênh lệch chỉ 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 6-6 xuống mức thấp nhất trong tháng qua. Ảnh internet

Giá vàng tại Gia Lai cũng xuống mức thấp trong sáng nay. Tiệm vàng Ngọc Diệp, Vĩnh Thạnh niêm yết vàng 9999 24K với giá 139-141,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long niêm yết 135-141 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều đến 6 triệu đồng/lượng.