Cập nhật giá vàng ngày 15-7: Tăng trở lại 1,7 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 15-7, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng tăng cao đến 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn SJC, DOJI và PNJ niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng ngày 15-7 tăng trở lại 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh internet

Trong khi đó, Phú Quý giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mi Hồng niêm yết ở mức 146,5-148,2 triệu đồng/lượng.

Tại Gia Lai, Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 131-134 triệu đồng/lượng, Mỹ Long giao dịch ở mức 129-134 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có xu hướng phục hồi nhẹ sau khi giảm sâu ở phiên trước. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ tạo động lực để giá vàng trong nước tăng trở lại khi các doanh nghiệp vẫn duy trì mức giá đã điều chỉnh.