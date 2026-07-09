Cập nhật giá vàng ngày 9-7: Tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 9-7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm đến 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra về mốc 148,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 145-148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng ở chiều mua vào so với các doanh nghiệp khác. Mi Hồng niêm yết ở mức 145,8-147,5 trệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tiếp đà đi xuống. Ảnh: Minh Đức/24h

Giá vàng tại thị trường Gia Lai sáng nay cũng giảm theo thị trường cả nước. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 131,6-134,2 triệu đồng/lượng, Mỹ Long đang niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng.

Sáng 9-7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.077 USD/ounce, giảm 27 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại đã đẩy giá dầu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt tăng, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước những rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố trong hôm nay và báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến phát hành lúc 8h30 sáng 14/7 (giờ địa phương), cũng như các diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tùy thuộc vào biên bản cuộc họp của Fed, giá vàng có thể chịu áp lực trong vùng giá 4.041 – 4.072 USD/ounce. Ngược lại, nếu dữ liệu lạm phát tuần tới thấp hơn kỳ vọng, thị trường kim loại quý sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để nối lại đà phục hồi sau báo cáo việc làm.