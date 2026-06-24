Cập nhật giá vàng ngày 24-6: Chạm mốc 147 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1 triệu đồng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng 24-6 tiếp tục chứng kiến giá vàng trong nước “bốc hơi” thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra về mốc 147 triệu đồng/lượng.

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Cụ thể, Phú Quý, PNJ, SJC, DOJI niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn 2 chiều mua-bán ở mức 144-147 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 145-147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 143,5-147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 4-6 chạm mốc 147 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1 triệu đồng. Ảnh: Internet

Tại thị trường Gia Lai, tiệm vàng Ngọc Diệp, Vĩnh Thạnh đang giao dịch ở mức 133,5-136,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long giao dịch 132-137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.090 USD/ounce giảm khoảng 80 USD/ounce so với sáng 23-6. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 130,5 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.