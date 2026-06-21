Giá vàng ngày 21-6: Thị trường trong nước ổn định, 147,2 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 21-6, thị trường vàng trong nước giữ ổn định so với hôm qua. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch ở mức 143,7-147,2 triệu đồng/lượng.

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Theo đó, các doanh nghiệp như Phú Quý đang niêm yết ở mức 143,7-147,2 triệu đồng/lượng, PNJ, DOJI, đang giao dịch ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 143,7-147,2 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ổn định, 147,2 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Thị trường Gia Lai cũng giữ mức ổn định. Tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 134,2-137 triệu đồng/lượng; Mỹ Long giao dịch 133-138 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.156,7 USD/ounce (tương đương 132,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 373,4 USD/ounce, tương đương giảm 8,25% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.