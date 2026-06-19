Cập nhật giá vàng ngày 19-6: Giảm sốc đến 3,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 19-6, thị trường vàng trong nước đột ngột quay đầu giảm sau chuỗi tăng phục hồi nối từ cuối tuần trước. Mỗi lượng vàng bốc hơi hơn 3,5 triệu đồng, chỉ còn 147,8 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cùng niêm yết 2 chiều mua-bán giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 144,8-147,8 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng so với phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch 2 chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng đang giao dịch ở mức thấp hơn với 145-147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng ngày 19-6 quay đầu giảm. Ảnh Báo Thanh Niên

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng cũng về dưới mốc 140 triệu đồng mỗi lượng. Hiện Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp cùng niêm yết ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, Mỹ Long niêm yết 134-139 triệu đồng, mức chênh lệch là 5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 5 giờ ngày 19-6-2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.248,3 USD/ounce. Ghi nhận giảm 7,7 USD/ounce trong tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.433 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày, giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,4 triệu đồng.