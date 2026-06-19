Cập nhật giá vàng ngày 19-6: Giảm sốc đến 3,5 triệu đồng/lượng

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cùng niêm yết 2 chiều mua-bán giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 144,8-147,8 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng so với phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch 2 chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng đang giao dịch ở mức thấp hơn với 145-147 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường Gia Lai, giá vàng cũng về dưới mốc 140 triệu đồng mỗi lượng. Hiện Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp cùng niêm yết ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, Mỹ Long niêm yết 134-139 triệu đồng, mức chênh lệch là 5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 5 giờ ngày 19-6-2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.248,3 USD/ounce. Ghi nhận giảm 7,7 USD/ounce trong tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.433 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày, giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,4 triệu đồng.