Cập nhật giá vàng chiều 16-6: Vượt mốc 151 triệu đồng/lượng

(GLO)- Chiều 16-6, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng thêm từ 1 triệu đồng so với phiên giao dịch buổi sáng. Giá vàng miếng đang được giao dịch mặt bằng chung là 149,5-151,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn được niêm yết cao hơn tùy từng doanh nghiệp.

Theo đó, vàng miếng tại Phú Quý đang được giao dịch 149,5-151,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với phiên giao dịch buổi sáng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Mức chênh này được kéo giảm đáng kể so với thời điểm mức giá tuột dốc thảm tuần trước.

Ảnh: Yonhap/TTXVN

Một số doanh nghiệp niêm yết chiều mua vào ở mức cao như Mi Hồng với 150 triệu đồng/lượng. Còn Bảo Tín Minh Châu mua vào ở giá thấp hơn với 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp đà tăng mạnh, một số nơi có phần nhỉnh hơn vàng miếng như DOJI giao dịch ở mức 150-152 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường vàng Gia Lai, doanh nghiệp Mỹ Long tiếp tục giữ mức chênh lệch 2 chiều là 5 triệu đồng, niêm yết ở mức 139-144 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp niêm yết ở mức 139,5-142,2 triệu đồng/lượng.