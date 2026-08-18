Liên tục giằng co, giá vàng ngày 18-8 lại quay đầu giảm

(GLO)- Thị trường vàng trong nước liên tục giằng co nhau khi tăng giảm đan xen quanh mốc 144 triệu đồng/lượng trong khoảng 2 tuần qua. Sáng nay (18-8), giá vàng lại quay đầu giảm nhẹ sau khi tăng 800.000 đồng vào hôm qua.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang niêm yết vàng miếng mua vào 141,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 144,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch ở mức 141,8-143,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC sáng nay mua vào 140,7 triệu đồng, bán ra ở mức 143,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào tương đương với vàng miếng 141,2-144,2 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 140,5-144,1 triệu đồng/lượng; DOJI đang giao dịch ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng Gia Lai tương đối ổn định. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang niêm yết ở mức 133-138 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 5 triệu đồng.

Ngược chiều với trong nước, sau nhiều ngày giằng co quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, hôm nay, giá vàng thế giới đã tăng lên 4.424 USD/ounce. So với phiên trước, giá vàng thế giới đã tăng đến 46,6 USD/ounce, tương đương 1,48 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lấy lại đà tăng do tỉ lệ đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm từ mức gần 70% xuống còn 31%. Tỉ lệ nhà đầu tư tin rằng Fed giữ nguyên lãi suất đã tăng lên gần mức 70% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Hiện căng thẳng tại Trung Đông tạm thời hạ nhiệt, do vậy sự chú ý của giới đầu tư sẽ quay trở lại với các dữ liệu kinh tế Mỹ - yếu tố có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng chính sách của Fed, từ đó ảnh hưởng tới xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn.

Hai tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng hơn 400 USD/ounce nhờ thông tin tích cực trên, tương đương mức tăng 12,7 triệu đồng/lượng.