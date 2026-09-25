(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 25-9 tiếp tục ở vùng thấp sau 3 phiên giảm liên tiếp, hiện ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 999.9 tại các thương hiệu lớn cũng đồng loạt lùi sâu so với mặt bằng sáng 24-9. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm về quanh 4.271 USD/ounce.

Theo cập nhật sáng 25-9, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 24-9, giá giảm khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng ngày 25-9 tiếp tục giảm, còn 144,4 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Ở phân khúc vàng nhẫn 999.9, giá có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra. DOJI đưa nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng về 141,5-145,5 triệu đồng/lượng. PNJ, Phú Quý niêm yết nhẫn trơn 999.9 ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, tương đương vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 25-9 quanh mức 4.271 USD/ounce, giảm khoảng 21 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và các chi phí liên quan, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới đang chịu sức ép từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục theo hướng thắt chặt. Reuters trước đó cũng ghi nhận giá vàng chịu áp lực khi thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Với mức 144,4 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 9,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí và các chi phí khác.