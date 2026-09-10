(GLO)- Sáng 10-9, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng trở lại 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, lên 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tiếp tục phân hóa giữa các thương hiệu.

Theo bảng giá được cập nhật sáng 10-9, vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) phổ biến ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 9-9, khi vàng miếng được niêm yết quanh mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng, giá hiện tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng sáng 10-9, vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Mức chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC hiện ở khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, ngoài vàng miếng SJC ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 được niêm yết khoảng 143,2-146,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán so với trước đó.

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC cũng ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được niêm yết 143,6-147 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải hiện thu mua vàng nhẫn tròn 999.9 ở mức khoảng 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng Kim Gia Bảo 24K được niêm yết khoảng 144-148 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, tại DOJI, vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được niêm yết khoảng 144-148 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm có giá bán ra cao trên thị trường.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn và vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 ở khoảng 144-148 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi mạnh trong phiên 9-9 khi đồng USD suy yếu và giới đầu tư hướng sự chú ý tới các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng 1,4%, lên 4.414,30 USD/ounce vào khoảng 0 giờ 44 phút ngày 10-9 theo giờ Việt Nam. Giá vàng kỳ hạn tháng 12-2026 của Mỹ chốt phiên ở 4.458,80 USD/ounce.

Bước sang đầu phiên châu Á ngày 10-9, vàng giao ngay dao động quanh 4.399 USD/ounce. Thị trường đang chờ các dữ liệu lạm phát mới của Mỹ, trước mắt là chỉ số giá sản xuất (PPI) và sau đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước đang có sự phục hồi sau phiên giảm mạnh ngày 9-9. Tuy nhiên, khoảng cách mua - bán vàng miếng vẫn ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại một số thương hiệu có biên độ chênh lệch lớn hơn. Nhà đầu tư cần tính toán kỹ chi phí chênh lệch khi giao dịch.