Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

(GLO)- Sáng 29-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với đầu giờ sáng 28-9, giá vàng SJC đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng chịu áp lực giảm mạnh.

Theo ghi nhận sáng 29-9, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng so với sáng qua.

Giá vàng trong nước sáng 29-9 giảm sâu. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều 28-9. Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Phú Quý niêm yết tương đương giá vàng miếng, 138-141 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đầu giờ sáng 29-9 giao dịch quanh 4.129,6 USD/ounce, giảm 27,3 USD/ounce so với cuối giờ chiều 28-9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ngày 29-9, sau khi cộng các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 10,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

Đà giảm của vàng quốc tế diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD duy trì sức mạnh và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Giá dầu tăng cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó gây thêm sức ép lên kim loại quý.