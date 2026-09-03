Ngày 3-9, vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vàng trong nước mở cửa trở lại với diễn biến đáng chú ý: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại một số thương hiệu giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới bất ngờ hồi phục mạnh sau cú lao dốc hơn 120 USD/ounce.

Theo cập nhật sáng 3-9, giá vàng miếng SJC phổ biến quanh vùng 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra. Một số thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì mặt bằng tương tự. Trong khi đó, vàng nhẫn có nơi giảm khoảng 700.000 đồng/lượng, xuống quanh mốc 144,5–148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, vàng thế giới hồi phục hơn 1%. Ảnh internet

Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước vẫn đang chịu độ trễ nhất định so với thị trường quốc tế. Trước đó, trong ngày 2-9, giá vàng trong nước khá ổn định, trong khi vàng thế giới có thời điểm lao dốc hơn 120 USD/ounce.

Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay đã phục hồi lên khoảng 4.383–4.385 USD/ounce trong phiên sáng 3-9, tăng hơn 1% so với phiên trước. Mức hồi phục này diễn ra sau khi giá vàng giảm rất mạnh trong phiên trước, mất hơn 120 USD/ounce.

Tính theo mức 4.385 USD/ounce, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngân hàng vào khoảng 138,9 triệu đồng/lượng, đã tính thuế và phí theo cách quy đổi được công bố. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, nhịp hồi phục của vàng thế giới xuất hiện sau khi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân Mỹ yếu hơn dự kiến. ADP cho biết khu vực tư nhân chỉ tạo thêm khoảng 38.000 việc làm, mức thấp nhất kể từ tháng 1-2026. Thông tin này phần nào làm giảm áp lực đối với vàng do thị trường kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bớt cứng rắn.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng. Lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, giá dầu tăng và lo ngại lạm phát tiếp tục tạo sức ép lên vàng. Thị trường hiện đặc biệt chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố ngày 4-9 để có thêm tín hiệu về hướng đi của chính sách lãi suất.

Sau cú giảm sâu rồi phục hồi nhanh của vàng thế giới, thị trường đang ở trạng thái biến động cao. Việc vàng quốc tế lấy lại vùng 4.400 USD/ounce sẽ là tín hiệu đáng chú ý; ngược lại, nếu không vượt được vùng này và quay xuống dưới 4.350 USD/ounce, áp lực giảm có thể trở lại.

Trong nước, khoảng cách mua - bán vàng vẫn ở mức khá rộng, phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI và PNJ. Điều này khiến người mua để lướt sóng phải đối mặt với rủi ro lớn, ngay cả khi giá thế giới vừa có một phiên hồi phục mạnh.