(GLO)- Ngày 21-8, thị trường vàng trong nước giảm 500.000 đồng, đưa giá về mức 146 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng thế giới tuột khỏi mốc 4.500 USD, còn 4.486,1 USD/oz.

Cụ thể, vàng miếng tại các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với hôm qua, giữ mức chênh lệch là 3 triệu đồng.

Giá vàng quay đầu giảm, vàng miếng về 146 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức giá tương đương với vàng miếng. Trong khi đó, DOJI đang giữ ở mức cao 143-147 triệu đồng/lượng, còn SJC niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay được niêm yết ở mức 4.518,7 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng quy mô hoạt động mua lại các trái phiếu dài hạn.

Diễn biến này tiếp tục tạo động lực cho giá vàng, giúp kim loại quý duy trì đà tăng và vượt mốc 4.500 USD/ounce.