Ngày 1-10, vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước ngày 1-10 tiếp tục tăng, trong đó vàng miếng SJC tại thời điểm cập nhật được niêm yết bán ra 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu cũng tăng theo.

Theo bảng giá cập nhật trên website của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mức giá trước đó, giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tương tự, tại các thương hiệu như DOJI, PNJ, Phú Quý hiện cũng niêm yết vàng miếng ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đây là nhóm sản phẩm đang được thị trường quan tâm khi giá vàng trong nước biến động mạnh trong những phiên gần đây. SJC đang giao dịch 140,3-143,3 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 140-144 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yếu 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 1-10 dao động quanh 4.153-4.156 USD/ounce. Một số dữ liệu ghi nhận giá vàng ở mức 4.155 USD/ounce, giảm khoảng 27 USD/ounce so với sáng 30-9.

Quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng trong nước. Khoảng cách này tiếp tục duy trì ở mức hơn 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chịu sức ép khi thị trường đánh giá triển vọng lãi suất của Mỹ và diễn biến lợi suất trái phiếu. Trong khi đó, giá vàng trong nước lại tăng mạnh sau phiên 30-9, khiến chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục ở mức cao.