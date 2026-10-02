Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá vàng

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ngày 2-10, vàng miếng giảm trở lại, bán ra quanh 143,5 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-10, vàng miếng giảm trở lại, bán ra quanh 143,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước ngày 2-10 có xu hướng điều chỉnh giảm trở lại, với vàng miếng tại một số doanh nghiệp lùi khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá bán ra về quanh 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngày 2-10 tiếp tục biến động mạnh sau những phiên điều chỉnh liên tục. Theo cập nhật mới nhất từ các doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng đang giao dịch quanh mốc 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng so với mức giao dịch trước đó.

gia-vang-ngay-2-10.jpg

Với vàng nhẫn, mức giá cũng có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99% quanh vùng 140-143 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI ở khoảng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng duy trì giá bán vàng nhẫn trong vùng trên 143 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục tác động đến giá vàng trong nước. Giá vàng giao ngay sáng 2-10 được các nguồn thị trường ghi nhận quanh 4.158–4.175 USD/ounce, sau khi có thời điểm phục hồi trong phiên trước.

Theo các phân tích thị trường được đăng tải, vàng đang chịu tác động đan xen từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và diễn biến của đồng USD. Kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ bớt thắt chặt có thể tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý, nhưng lợi suất trái phiếu ở mức cao và đồng USD mạnh vẫn là những yếu tố gây sức ép lên giá vàng.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ. Đây là một trong những dữ liệu quan trọng có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed và qua đó ảnh hưởng đến giá vàng quốc tế.

Trong nước, với mức giá vàng vẫn neo ở vùng cao, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ở mức đáng kể. Nhà đầu tư cần theo dõi trực tiếp bảng giá của từng doanh nghiệp tại thời điểm giao dịch, bởi giá vàng có thể được điều chỉnh nhiều lần trong ngày.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngày 1-10, vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng.

Ngày 1-10, vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước ngày 1-10 tiếp tục tăng, trong đó vàng miếng SJC tại thời điểm cập nhật được niêm yết bán ra 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu cũng tăng theo.

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sáng 7-9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm so với sáng 6-9, trong khi vàng nhẫn cũng điều chỉnh. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh 4.430 USD/ounce, khi nhà đầu tư chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ để xác định hướng đi của chính sách lãi suất.

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sau phiên giảm mạnh, giá vàng trong nước sáng 6-9 nhìn chung giữ ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.430 USD/ounce, giảm gần 1%, khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ diễn biến kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng ngày 3-9: Trong nước giảm mạnh, vàng thế giới hồi phục hơn 1%

Ngày 3-9, vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vàng trong nước mở cửa trở lại với diễn biến đáng chú ý: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại một số thương hiệu giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới bất ngờ hồi phục mạnh sau cú lao dốc hơn 120 USD/ounce.

null