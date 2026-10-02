(GLO)- Ngày 2-10, vàng miếng giảm trở lại, bán ra quanh 143,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước ngày 2-10 có xu hướng điều chỉnh giảm trở lại, với vàng miếng tại một số doanh nghiệp lùi khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá bán ra về quanh 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngày 2-10 tiếp tục biến động mạnh sau những phiên điều chỉnh liên tục. Theo cập nhật mới nhất từ các doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng đang giao dịch quanh mốc 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng so với mức giao dịch trước đó.

Với vàng nhẫn, mức giá cũng có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99% quanh vùng 140-143 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI ở khoảng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng duy trì giá bán vàng nhẫn trong vùng trên 143 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục tác động đến giá vàng trong nước. Giá vàng giao ngay sáng 2-10 được các nguồn thị trường ghi nhận quanh 4.158–4.175 USD/ounce, sau khi có thời điểm phục hồi trong phiên trước.

Theo các phân tích thị trường được đăng tải, vàng đang chịu tác động đan xen từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và diễn biến của đồng USD. Kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ bớt thắt chặt có thể tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý, nhưng lợi suất trái phiếu ở mức cao và đồng USD mạnh vẫn là những yếu tố gây sức ép lên giá vàng.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ. Đây là một trong những dữ liệu quan trọng có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed và qua đó ảnh hưởng đến giá vàng quốc tế.

Trong nước, với mức giá vàng vẫn neo ở vùng cao, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ở mức đáng kể. Nhà đầu tư cần theo dõi trực tiếp bảng giá của từng doanh nghiệp tại thời điểm giao dịch, bởi giá vàng có thể được điều chỉnh nhiều lần trong ngày.