Giá vàng chiều 19-6: Tiếp tục “bốc hơi” 1,3 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước tiếp tục giảm lần thứ 2 trong ngày 19-6. Trưa nay, mỗi lượng vàng tiếp tục mất thêm 1,3 triệu đồng, hiện giá bán ra đang ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều 19-6 được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 143,7-146,7 triệu đồng/lượng; DOJI đang niêm yết ở mức 142-146,5 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng đang mua vào 144 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều chỉ 1,5 triệu đồng.

Tại thị trường Gia Lai, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 131,5-134,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang giao dịch 132-137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 30 hôm nay ngày 18/6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.146 USD/ounce, giảm mạnh 153 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng tại DOJI chiều 19-6 được niêm yết ở mức 142,5-146,5 triệu đồng.

Theo Kitco News, các nhà phân tích nhận định rằng quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm lu mờ sự thay đổi trong bất ổn địa chính trị khi chính quyền Trump chuẩn bị ký kết một thỏa thuận hòa bình mới với Iran, chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng.

Mặc dù việc giải quyết xung đột sẽ mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng, một số nhà phân tích cho rằng sẽ cần thời gian để xác định mức độ thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà phân tích lưu ý rằng giá dầu có thể vẫn ở mức cao do các quốc gia phải xây dựng lại dự trữ chiến lược; môi trường này sẽ tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát và buộc Fed và các ngân hàng trung ương khác phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong tương lai gần.