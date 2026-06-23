(GLO)- Sau khi đạt mốc 148,7 triệu đồng/lượng vào phiên giao dịch hôm qua, sáng nay (23-6), thị trường vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm đến 700.000 đồng/lượng, đưa giá về chạm mốc 148 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145-148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 144,7-147,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết ở mức 145,7-147,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 144,4 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ đang giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 145-148 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng ngày 23-6 Quay đầu giảm 700.000 đồng mỗi lượng. Ảnh internet

Thị trường vàng tại Gia Lai cũng giảm nhẹ so với sáng qua. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch 2 chiều mua-bán vàng 9999 24K ở mức 135-137,8 triệu đồng/lượng, Mỹ Long niêm yết ở mức 134-139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở ngưỡng 4.192 USD/ounce, tăng 49 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng, được hỗ trợ bởi đà giảm của giá dầu Brent sau những tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dù lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn khiến giới đầu tư thận trọng.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định: “Vàng có thể đang được hưởng lợi từ dòng vốn đầu cơ ngắn hạn rút khỏi thị trường dầu mỏ và quay trở lại với vàng”. Tuy nhiên, theo ông Norman, vẫn còn quá sớm để khẳng định vàng đã thực sự đảo chiều xu hướng, đặc biệt khi Fed vẫn duy trì quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ.