Gia Lai hưởng ứng Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026

(GLO)- Nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-SCT thực hiện “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale 2026” trên địa bàn tỉnh.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31-7-2026 với sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực, nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm hàng Việt uy tín, sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Gia Lai đến người tiêu dùng.

Gia Lai hưởng ứng Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026. Ảnh: Vũ Thảo

Bên cạnh đó, hoạt động khuyến mại cũng hướng đến mục tiêu kích cầu mua sắm trong mùa hè, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách khi đến Gia Lai, nhất là trong dịp chuẩn bị năm học mới 2026-2027.

Các hoạt động khuyến mại được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, kết hợp linh hoạt giữa phương thức thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhằm tạo sức lan tỏa, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Đồng thời, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại lên đến 100% theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương sẽ chủ trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại; đồng thời phối hợp theo dõi, kiểm tra việc triển khai chương trình để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian diễn ra chương trình, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về đo lường, chất lượng…

UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, quảng bá về chương trình, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở trong và ngoài tỉnh thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, xử lý các vi phạm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

