Bắt nhịp Năm Du lịch Quốc gia 2026

VŨ THẢO HỒNG THƯƠNG
(GLO)- Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chuỗi sự kiện quy mô, giàu sức lan tỏa được kỳ vọng mở ra cơ hội để Gia Lai bứt phá trong phát triển du lịch.

Trong đó, các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP không chỉ đóng vai trò hàng hóa mà còn trở thành phương tiện chuyển tải câu chuyện văn hóa, góp phần định hình bản sắc Gia Lai trong mắt du khách.

bee5756847f0c9ae90e1.jpg

Bắt nhịp mùa du lịch

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, nhiều DN, HTX tại tỉnh đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, tổ chức lại sản xuất theo hướng gắn với thị trường, lấy du lịch làm cầu nối để nâng tầm giá trị sản phẩm. Đây không chỉ là cơ hội tiêu thụ trước mắt mà còn là bước đi nhằm xây dựng thương hiệu dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) - cho biết: Trước các sự kiện lớn của tỉnh, HTX đã chủ động tăng sản lượng 5 sản phẩm OCOP 5 sao gồm tiêu đen, tiêu đỏ, tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí, cà phê Fine Robusta, cà phê Đăk Yang. Mục tiêu không chỉ tiêu thụ tại chỗ mà còn quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường; qua đó, du khách trở thành kênh lan tỏa hiệu quả khi ấn tượng với chất lượng và câu chuyện sản phẩm.

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh (phường Quy Nhơn) sẽ xây dựng các khu trưng bày theo chủ đề để tạo điểm nhấn. Ảnh: Vũ Thảo
Ở khâu phân phối, các điểm giới thiệu sản phẩm cũng chủ động nâng cấp để đón dòng khách tăng cao. Bà Trương Thị Xuân Hòa - Quản lý Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh (phường Quy Nhơn) cho hay, cửa hàng sẽ tăng cường kết nối cơ sở sản xuất, đảm bảo nguồn hàng ổn định, đồng thời bố trí không gian theo chủ đề để du khách dễ tiếp cận.

Cùng với nhóm sản phẩm thực phẩm, các làng nghề truyền thống cũng đang vào nhịp chuẩn bị hàng hóa phục vụ du lịch, chú trọng hơn đến yếu tố thẩm mỹ và giá trị văn hóa trong từng sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu du khách.

Phường An Nhơn Bắc hiện có 578 hộ dân tham gia nghề chằm nón lá. Nhiều hộ đã chủ động sáng tạo hoa văn, cải tiến mẫu mã để phục vụ khách du lịch. Bà Nguyễn Thị Đúng (68 tuổi, tổ dân phố Tiên Hội) - chủ thể OCOP sản phẩm Nón lá Gò Găng - cho biết sản phẩm thường xuyên được giới thiệu tại các sự kiện, hội chợ, tạo động lực để người dân chuẩn bị nguyên liệu, nâng cao tính thẩm mỹ.

nam-du-lich-quoc-gia-them2.jpg
Bà Nguyễn Thị Đúng (tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) tỉ mỉ chằm nón. Ảnh: Hồng Thương

Ông Đinh Văn Prang - Trưởng nhóm đan đát Làng Du lịch cộng đồng Mơ Hra - Đáp (xã Tơ Tung), cho rằng Năm Du lịch Quốc gia 2026 mở ra cơ hội đón thêm nhiều đoàn khách qua các tour kết nối. Nhóm có 8 hộ tham gia, vẫn duy trì đan gùi dù đang vào vụ thu hoạch mía nhằm sẵn sàng phục vụ khi lượng khách tăng.

Định vị giá trị trên bản đồ du lịch

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026, tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến làng nghề, tạo điều kiện để các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm truyền thống đến gần hơn với du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Gia Lai sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng phong phú: Phía Tây nổi bật với nông sản đất đỏ bazan như cà phê, hồ tiêu, mật ong, mắc ca, măng le, bò một nắng, dược liệu; phía Đông có thế mạnh sản phẩm ven biển như bánh tráng, bún, nước mắm, hải sản chế biến. Sự kết hợp giữa hương vị đại ngàn và miền biển tạo lợi thế phát triển sản phẩm gắn với du lịch.

Toàn tỉnh hiện có 1.018 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của 520 chủ thể. Trong đó, 883 sản phẩm hạng 3 sao,128 sản phẩm hạng 4 sao và 7 sản phẩm hạng 5 sao. Đây là nền tảng để xây dựng hệ thống sản phẩm đặc trưng có khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Từ thực tiễn sản xuất, bà Nguyễn Thị Nga cho rằng, khi gắn sản phẩm với câu chuyện về vùng đất, khí hậu, thổ nhưỡng và con người, mỗi sản phẩm sẽ trở thành một “đại sứ”. Đặc biệt, nếu kết hợp với các hoạt động trải nghiệm như tham quan vườn cây, tìm hiểu quy trình chế biến, thưởng thức tại chỗ, giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở hành trình trải nghiệm của du khách.

Nghệ nhân Rinh (làng Ngơm Thung, xã Ia Băng) đan các sản phẩm gùi và quà lưu niệm. Ảnh: Vũ Thảo
Tại các làng nghề, sự chuyển biến ngày càng rõ. Ở làng Ngơm Thung (xã Ia Băng), gần 50 hộ duy trì nghề đan gùi; nhờ tham gia các sự kiện văn hóa, sản phẩm được biết đến rộng rãi, đơn hàng quà tặng, trang trí tăng, có hộ thu 2 - 3 triệu đồng/tuần. Trước các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2026, người dân tập trung sản xuất gùi lưu niệm với yêu cầu cao hơn, đưa chiếc gùi từ vật dụng lao động trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch mang tính biểu trưng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) - thông tin: Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, sẽ tổ chức triển lãm kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP với sự tham gia của khoảng 30 DN, cùng 24 gian hàng. Mục tiêu hướng tới kết nối DN, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy xuất khẩu, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Về miền mai rừng

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 