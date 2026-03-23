Tập trung cao độ cho chuỗi sự kiện trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Chiều 23-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì.

Tại cuộc họp, các địa phương và sở, ngành của tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, nhất là trong Tuần lễ khai mạc từ nay đến ngày 29-3.

Đến nay, cơ bản các đầu việc được triển khai theo đúng tiến độ; các xã, phường đã xây dựng phương án và sẵn sàng tổ chức các hoạt động hưởng ứng do chính địa phương đăng cai tổ chức cùng với các hoạt động của tỉnh.

Việc chuẩn bị tập trung vào các vấn đề về đảm bảo cơ sở hạ tầng, giao thông, công tác tuyên truyền trực quan, vệ sinh môi trường và công tác giữ gìn an ninh, an toàn cho du khách trong đợt cao điểm này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sự kiện kinh tế - xã hội mang tầm quốc gia, có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà còn giúp định vị thương hiệu địa phương, khẳng định vị thế trung tâm kết nối Tây Nguyên - miền Trung, điểm đến hàng đầu và nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư cho tỉnh.

Ngoài các hoạt động quảng bá về văn hóa - du lịch, trong Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, ký kết hợp tác đầu tư, các hoạt động ngoại giao. Do đó, công tác chuẩn bị phải được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, để gây ấn tượng tốt với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thời gian từ nay đến Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương rà soát các đầu việc theo sự phân công, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh; chú trọng kiểm tra thực tế để có phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Trọng tâm là tập trung vào việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các cơ sở lưu trú, kêu gọi người dân tham gia hỗ trợ miễn phí các dịch vụ thiết yếu cho du khách trong quá trình đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương; chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách tại các điểm du lịch, đảm bảo an toàn trong vận tải hành khách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông.

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý tình trạng chặt chém, không niêm yết giá cả theo quy định tại các nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống, các khu phố ẩm thực; lập lại trật tự đô thị, nhất là chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ăn xin, bán hàng rong; xử lý các hành vi trộm cắp.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan sinh động, tăng cường bố trí pa nô, áp phích, bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 trên các tuyến đường chính, khu vực công cộng, trụ sở làm việc, cơ sở lưu trú; lan tỏa phong trào mỗi người dân là một đại sứ du lịch, hướng đến việc xây dựng hình ảnh người Gia Lai văn minh, thân thiện và mến khách.

Trước mắt, trong những ngày diễn ra các hoạt động khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến có hơn 50.000 du khách đến tỉnh; các sở, ngành, địa phương cần có phương án cụ thể về hỗ trợ lưu trú, phân luồng giao thông, tăng cường các bãi đậu xe, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và công tác y tế.