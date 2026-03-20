Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch họp nghe báo cáo về xây dựng sản phẩm du lịch tại Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng sản phẩm du lịch tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cách Pleiku khoảng 50 km, có khả năng kết nối với nhiều điểm du lịch nổi bật của tỉnh như Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya, Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng và các làng văn hóa truyền thống. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch sinh thái và trải nghiệm thiên nhiên của tỉnh.

Hiện nay, một số doanh nghiệp lữ hành đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh triển khai các hoạt động du lịch sinh thái rừng và đa dạng sinh học; giáo dục môi trường; một số chương trình trekking, khám phá rừng nguyên sinh được tổ chức cho các nhóm du khách…

Cây đa tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là cây di sản Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Các sản phẩm du lịch hiện có ở đây gồm: Du lịch sinh thái, tham quan hệ sinh thái rừng và nghiên cứu đa dạng sinh học; Du lịch trekking khám phá rừng và chinh phục đỉnh Kon Ka Kinh; Chương trình giáo dục môi trường cho học sinh, sinh viên; Trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại làng Bahnar vùng đệm.

Trong khi đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng hiện đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí. Ở đây có các thác nước nổi tiếng như: thác Hang Én (thác K50), thác Hoa (thác K40), thác Tóc Tiên, thác 5 tầng, thác Rêu...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng

Ngoài nhóm sản phẩm du lịch thể thao, mạo hiểm như: ngọn nước mạo hiểm, dấu chân Trường Sơn, xuôi dòng sông Kôn, trekking đại ngàn…, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng còn có nhóm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; nhóm sản phẩm du lịch khám phá kết hợp học tập, nghiên cứu chuyên đề.

Thác Hang Én (K50) thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ theo tình hình mới, cụ thể là những nội dung liên quan đến việc kiện toàn, sắp xếp các công ty lâm nghiệp.

Đồng thời, cần rà soát lại tổng thể quy hoạch; phối hợp với xã Ayun để phân định rõ phạm vi, quyền quản lý. Việc xây dựng đề án phát triển du lịch cần gắn với địa phương, liên kết với các làng du lịch cộng đồng.

Các sản phẩm du lịch phải được triển khai thống nhất, đồng thời xác định rõ mức thu, phương thức thu và cơ chế vận hành. Trong khi chưa xác định được mức giá và cơ chế hỗ trợ, các đơn vị có thể tổ chức thí điểm một số mô hình. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh có thể hỗ trợ trong việc xây dựng, ra mắt chương trình du lịch hè cho học sinh.

Đối với Kon Chư Răng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần rà soát mô hình hoạt động gắn với cơ chế tài chính, định hướng phát triển du lịch có chọn lọc, không phát triển đại trà nhằm tạo sức hút riêng.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường quản lý chặt chẽ khu du lịch khu vực này; chấn chỉnh các hoạt động tự phát, phối hợp với xã Sơn Lang và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng kiểm soát phát triển du lịch ở đây, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm, khám phá.

Bà Đặng Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng yêu cầu 2 đơn vị cần chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch theo hướng bền vững.

Việc phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với bảo tồn giá trị tự nhiên, văn hóa và sinh kế của người dân địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

