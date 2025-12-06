Cộng đồng chung sức giữ rừng Kon Chư Răng

(GLO)- Nhiều năm qua, các hộ người Bahnar ở 5 thôn, làng thuộc xã Sơn Lang và Đak Rong cùng với cán bộ, nhân viên Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ rừng.

Chung tay giữ rừng xanh

Mùa mưa năm nay, những cánh rừng đặc dụng ở khu vực suối Dầm (tiểu khu 35) như khoác lên lớp áo sương mờ. Trong mưa gió, cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Trãi Dầm và các hộ người Bahnar ở làng Kon Von 2 (xã Đak Rong) vẫn kiên trì tuần tra từng khoảnh rừng, quan sát từng gốc cổ thụ vươn cao giữa tán rừng rậm rạp.

Trong tổ tuần tra, ông Đinh Brông (48 tuổi, ở làng Kon Von 2) có gần 30 năm gắn bó với công tác bảo vệ rừng. Gia đình ông đang nhận giao khoán hơn 20 ha rừng tại tiểu khu 38. Với ông, những cánh rừng xanh Kon Chư Răng gắn bó như máu thịt. Dù trời mưa hay đêm tối, chỉ cần nghe tin có dấu hiệu xâm nhập rừng trái phép, ông lập tức cùng cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Trãi Dầm lên đường kiểm tra.

“Bảo vệ rừng với tôi không chỉ là công việc được giao mà còn là trách nhiệm. Mỗi lần đi tuần, nhìn rừng còn xanh, từng gốc cổ thụ còn đứng vững, tôi lại thấy yên lòng. Dân làng luôn nhắc nhau giữ rừng bền vững cho con cháu sau này”-ông Brông chia sẻ.

Cán bộ Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Trãi Dầm tuyên truyền Luật Lâm nghiệp cho các hộ dân làng Kon Von 2. Ảnh: Duy Đăng

Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Trãi Dầm đang quản lý hơn 4.000 ha rừng tại các tiểu khu 32, 33, 35, 38. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, 63 hộ dân ở làng Kon Von 2 đã nhận khoán bảo vệ hơn 320 ha rừng.

Ông Thái Doãn Duy-Trạm trưởng Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Trãi Dầm-chia sẻ: “Bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của đơn vị mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Tôi tin rằng với sự đồng lòng góp sức của dân làng, rừng sẽ luôn được bảo vệ bền vững".

Làng Hà Lâm (xã Sơn Lang) có 78 hộ dân nhận khoán bảo vệ 1.555,35 ha rừng. Ông Đinh Uy-Bí thư Chi bộ làng Hà Lâm-cho hay: Hương ước bảo vệ rừng của làng được người dân bàn bạc, thống nhất xây dựng dựa trên quy định của Luật Lâm nghiệp, được ghi thành văn bản với sự tham gia góp ý của xã, kiểm lâm địa bàn và Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Kon Chư Răng. Do vậy, người làng luôn chấp hành hương ước, tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Hướng tới bảo vệ rừng bền vững

Khu BTTN Kon Chư Răng hiện có hơn 15.546 ha rừng đặc dụng thuộc 14 tiểu khu. Đây được ví như “lá phổi xanh” của Gia Lai và là một phần của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng, với độ che phủ 98,5%.

Theo ông Nguyễn Hồng Quân-Quyền Giám đốc Khu BTTN Kon Chư Răng: Sau 5 năm triển khai phương án giao khoán bảo vệ rừng theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, hiệu quả mang lại rất tích cực. Chương trình vừa giúp giữ vững diện tích rừng tự nhiên, vừa tạo sinh kế cho người dân vùng đệm.

Hiện tổng diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 2.038,53 ha cho 17 nhóm hộ và 1 cộng đồng gồm 330 hộ gia đình, đa số là đồng bào Bahnar ở các làng Kon Von 2 (xã Đak Rong) và các làng: Điện Biên, Trạm Lập, Hà Lâm, Đăk Tơ Nglông (xã Sơn Lang). Mức khoán 600 nghìn đồng/ha/năm giúp người dân có thêm thu nhập, khuyến khích họ tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Năm 2025, cán bộ Khu BTTN Kon Chư Răng thường xuyên phối hợp với các tổ nhận khoán tổ chức tuần tra, trao đổi thông tin về tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp ở vùng giáp ranh nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển gỗ và săn bắt động vật hoang dã trái phép…

Mặt khác, Khu BTTN Kon Chư Răng cũng tổ chức 5 đợt tuyên truyền về bảo vệ rừng cho 240 lượt người dân tại 5 thôn, làng vùng đệm; tổ chức đối thoại, vận động người dân, các nhóm hộ ký cam kết bảo vệ rừng, không phá rừng, lấn chiếm rừng; triển khai 2 đợt tuyên truyền cho 200 học sinh, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng... Nhờ đó, rừng đặc dụng được bảo vệ; nhiều loài động vật đặc hữu như voọc chà vá chân xám, gà lôi trắng, tê tê Java, vượn má hung… được duy trì và bảo tồn rất tốt.

“Đối với người Bahnar, rừng như là ngôi nhà thứ hai gắn với đời sống và văn hóa cộng đồng. Vì vậy, họ luôn trân trọng rừng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa người dân và lực lượng bảo vệ rừng, nhiều khu rừng nguyên sinh vẫn được bảo vệ vẹn nguyên.

Thời gian tới, Khu BTTN Kon Chư Răng tiếp tục mở rộng diện tích giao khoán bảo vệ lên 4.000 ha rừng cho hơn 300 hộ; tăng cường vận động tuần tra, phòng cháy chữa cháy rừng; hỗ trợ người dân phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, hướng đến mục tiêu giữ rừng bền vững và tạo nguồn sống ổn định cho đồng bào”-ông Quân chia sẻ.