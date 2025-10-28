Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cần những điều luật cụ thể để bảo vệ rừng hiệu quả

MAI LÂM
(GLO)- Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, rất cần những điều luật cụ thể để bảo vệ rừng hiệu quả, nhất là đối với diện tích rừng tự nhiên.

Ngày 28-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

bao-ve-rung.jpg
ĐB Nguyễn Lân Hiếu bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham gia thảo luận, đại biểu (ĐB) Nguyễn Lân Hiếu (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ rừng.

Theo ĐB Hiếu, các số liệu liên quan đến công tác bảo vệ rừng trong Báo cáo của Đoàn Giám sát chưa được nhấn mạnh, cũng chưa có những thống kê cụ thể.

“Đoàn Giám sát có đề cập đến việc phủ xanh những vùng rừng đã bị phá chặt. Tuy nhiên, theo tôi, việc cần nhất là bảo vệ những vùng rừng tự nhiên vẫn còn. Những cây lâu năm chính là lá phổi của chúng ta; đây cũng là cơ chế hữu hiệu để giữ đất và nước, tránh hiện tượng sạt lở, lũ lụt ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn ở khắp mọi vùng của đất nước”-ĐB Hiếu phân tích.

Giá trị to lớn của rừng đã được khẳng định trong rất nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước, nhưng diện tích rừng tự nhiên vẫn bị thu hẹp từ năm này sang năm khác và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành vẫn đang cân nhắc việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất rừng để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ít nhất là trong 10 năm tới.

Do đó, ĐB Hiếu đề xuất cần có các báo cáo cụ thể về tình hình bảo vệ rừng tự nhiên; bao nhiêu diện tích rừng sẽ được sử dụng trong tương lai, kế hoạch trồng lại như thế nào, trồng cây gì…

Bên cạnh đó, cần điều tra tình trạng sử dụng gỗ quý tự nhiên sử dụng làm bàn, ghế, tủ, giường... Rất cần những con số chứng minh chúng ta đang kiên quyết bảo vệ rừng và đã thu được những kết quả khả quan hay không trong thời gian qua.

ĐB Hiếu cũng cho rằng, cần nhìn thẳng vào vấn đề mang tính gốc rễ nêu trên để đưa ra các điều luật bảo vệ rừng hiệu quả. Rất nhiều nước trên thế giới đã tập trung vào bảo vệ rừng bằng các điều luật. Ví dụ, Na Uy có hẳn luật chống phá rừng. Ngay bên cạnh chúng ta, Trung Quốc có rất nhiều cải tiến trong việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

null