Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), sau hợp nhất, tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh hơn 987.828 ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên hơn 692.722 ha; rừng trồng hơn 295.105 ha. Diện tích đất chưa có rừng hơn 1.170.336 ha. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 46,1%.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Để bảo vệ diện tích rừng khá rộng lớn sau hợp nhất, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ổn định tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ rừng các khu vực trong tỉnh.

Cùng với đó, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở những "điểm nóng" về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản… nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện 241 vụ vi phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp, giảm 67 vụ, tương đương 21,75% so với cùng kỳ năm 2024.

Phương tiện vận chuyển lâm sản trái pháp luật bị lực lượng Kiểm lâm Gia Lai tạm giữ. Ảnh: N.D

Ông Vũ Quang Sáng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Kbang-cho hay: Hiện nay, khu vực Kbang có hơn 128.000 ha rừng. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 121.091 ha và rừng trồng 5.219 ha, có nhiều chủ rừng quản lý, bảo vệ.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được các đơn vị chủ rừng, UBND các xã quan tâm vào cuộc quyết liệt. Bên cạnh phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng tổ chức ký kết quy chế phối hợp, Hạt cũng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các xã trọng điểm. Qua đó, phát hiện 19 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 2 vụ so với cùng kỳ.

"Đây là tín hiệu lạc quan để đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ rừng từ nay đến cuối năm với quyết tâm bảo vệ rừng tận gốc"-ông Sáng khẳng định.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Mặc dù đã có những chuyển biến rõ nét nhưng theo nhìn nhận của cơ quan chuyên môn và đơn vị chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Cụ thể, diện tích rừng của tỉnh manh mún, địa hình hiểm trở; người dân lén lút phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, trong khi lực lượng quản lý, bảo vệ rừng khá mỏng.

Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, cất giữ lâm sản vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin còn hạn chế.

Lực lượng chức năng của một số địa phương, chủ rừng chưa phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các vụ xâm hại rừng tận gốc. Đặc biệt, việc truy quét bảo vệ rừng của các chủ rừng, UBND các xã có thực hiện nhưng chưa thường xuyên, liên tục…

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer tuần tra, kiểm soát rừng. Ảnh: N.D

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, diện tích rừng do UBND xã quản lý, bảo vệ hơn 13.583 ha. Từ đầu năm đến nay, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện kịp thời các đối tượng có dấu hiệu xâm lấn, khai thác rừng trái phép. Nhờ đó, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn xã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù vậy, khó khăn hiện nay trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của địa phương là diện tích rừng rộng, có nhiều đường mòn, lối mở giáp ranh với nhiều xã trong tỉnh và tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, diện tích nương rẫy sản xuất của người dân nằm xen kẽ trong rừng nên rất khó kiểm soát, quản lý.

Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng ban đêm ken cây, cắt cây bằng máy cưa điện, rất khó phát hiện. Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của xã không phải lực lượng chuyên trách, chủ yếu là lao động thời vụ; trong khi các đối tượng vi phạm khá manh động, sẵn sàng chống đối khi bị phát hiện.

Mới đây, các hạt Kiểm lâm khu vực Tây Gia Lai đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các xã trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Đây được xem là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 ký kết quy chế phối hợp với 5 hạt Kiểm lâm khu vực Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai trong quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: N.D

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Thanh Hà-Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai-cho biết: Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nhờ đó, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm dần qua từng năm, góp phần hạn chế thấp nhất các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Thường xuyên tuần tra, truy quét trong và ngoài rừng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép.

"Đặc biệt, tập trung xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp, kéo dài do thay đổi chính chính quyền 2 cấp. Tham mưu cấp có thẩm quyền rà soát quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch 3 loại rừng. Tổ chức kiểm kê rừng tại 16 công ty, doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn tỉnh…”-ông Hà thông tin thêm.