Người dân xã Ayun giao nộp 2 cá thể khỉ cho lực lượng Công an

(GLO)- Ngày 16-10, Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ do ông Trần Văn Phước (SN 1966, trú tại làng Bông Pim, xã Ayun) tự nguyện giao nộp.

Hai cá thể khỉ này khoảng 5 tuổi, nặng 25kg, thuộc quản lý của ông Trần Văn Phước. Trước đó, ông Phước đã mua 2 con khỉ từ một người dân nhưng không nhớ rõ họ tên, sau đó đưa về nhà nuôi.

Sau khi được Công an xã Ayun tuyên truyền, giải thích về việc nuôi nhốt động vật có nguồn gốc hoang dã là vi phạm quy định pháp luật, ông Phước đã tự nguyện giao nộp để cơ quan chức năng có phương án bảo tồn phù hợp. Thời điểm tiếp nhận, cả 2 cá thể khỉ đều khỏe mạnh.

Ông Trần Văn Phước (bìa trái) tự nguyện giao nộp cho Công an xã Ayun. Ảnh: ĐVCC

Theo Công an xã Ayun, hiện đơn vị đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để cứu hộ, chăm sóc trước khi thả 2 cá thể khỉ này về tự nhiên để bảo tồn nguồn gene.

Được biết, trong tháng 9-2025, Công an xã Ayun đã vận động, tiếp nhận 3 cá thể khỉ từ người dân nuôi nhốt trái quy định và đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh chăm sóc.

