Ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(GLO)- Chiều 30-9, Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp với UBND 5 xã: Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia O và Ia Chia.

Đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai và UBND 5 xã ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: N.D

Nội dung quy chế phối hợp tập trung vào việc thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và thu hồi rừng.

Cùng với đó là công tác điều tra, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng, phân định ranh giới và xây dựng cơ sở dữ liệu về rừng; hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc các nhóm hộ, tổ hợp tác tự nguyện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

Đồng thời, phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng; đặc biệt là phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, truy quét và xử lý các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai và UBND 5 xã được xem là một trong những giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Qua đó, góp phần quản lý tốt diện tích rừng trên địa bàn, hạn chế xảy ra các điểm nóng về tình trạng xâm hại tài nguyên rừng.