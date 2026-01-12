Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm

(GLO)- Cơ quan Thuế tỉnh Gia Lai và các sở, ngành đang triển khai nhiều biện pháp với quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách đã được Chính phủ và HÐND tỉnh giao.

Điều này cũng nhằm đảm bảo nguồn lực chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2025-2030.

Ngành thuế quyết tâm thu hơn 31.477 tỷ đồng

Năm 2026, Chính phủ và HĐND tỉnh giao cho Thuế tỉnh thu nội địa 27.082 tỷ đồng, song để có thêm nguồn lực đầu tư, UBND tỉnh giao cho Thuế tỉnh thu hơn 31.477 tỷ đồng thuế nội địa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, năm 2026 tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8,8-9,4%, nên rất cần nguồn lực để đầu tư. Vì thế, UBND tỉnh đưa ra số thu khá cao, nhưng nếu chúng ta tập trung, biết cách làm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn thì sẽ đạt được.

Công chức Thuế tỉnh tư vấn, hướng dẫn nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 4 của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai xuất và lưu trữ hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan Thuế. Ảnh: T.Sỹ

Theo ông Lê Minh Nhật - Trưởng Thuế tỉnh, chìa khóa để hiện thực hóa con số này chính là tinh thần lấy người nộp thuế (NNT) làm trung tâm phục vụ.

Toàn ngành cam kết trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng cá nhân, hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, để đóng góp nhiều hơn cho tỉnh thông qua hệ sinh thái số hiện đại, đảm bảo mọi chính sách hỗ trợ và thủ tục thuế được thực thi chính xác, thần tốc trên môi trường điện tử.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ, cơ quan Thuế chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, phân tích nguồn thu theo ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn, từ đó xác định rõ dư địa tăng thu để tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức khai thác các nguồn thu nhiều tiềm năng như: xây dựng các công trình, dự án; khai thác tài nguyên khoáng sản; vận tải; thương mại điện tử, kinh doanh số; dịch vụ ăn uống, lưu trú...

Đồng thời, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo những tác động, kể cả tác động từ các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, để xây dựng chi tiết kịch bản điều hành thu theo từng tháng, quý và giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu đến từng đơn vị.

Toàn ngành tập trung phân tích, dự lường những nguy cơ dễ dẫn đến sai phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế, từ đó nhắc nhở, cảnh báo, giúp NNT tránh những sai phạm, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Mặt khác, tiếp tục tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế, tư vấn hướng dẫn NNT kê khai nộp thuế đúng và đủ. Cùng với đó, Thuế tỉnh tăng cường xử lý, truy thu nợ thuế, ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn thuế nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước.

“Hiện Thuế tỉnh đã phát động phong trào thi đua, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Lê Minh Nhựt cho biết thêm.

Các sở, ngành cùng xắn tay vào việc

Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các sở, ngành đã nhanh chóng vào cuộc, trong đó, Sở Tài chính đóng vai trò điều phối đã chủ động tham mưu UBND tỉnh phân kỳ thu ngân sách trên phạm vi toàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác quản lý, thu thuế và chống thất thu ngân sách.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang khẳng định, sự phối hợp giữa Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị là sợi dây xuyên suốt, đảm bảo mọi vấn đề phát sinh đều được xử lý kịp thời, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của DN tại cảng. Ảnh: T.Sỹ

Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cũng đang dồn lực cho mục tiêu thu 506 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu bằng cách phát huy hệ thống thông quan tự động và hệ thống điện tử miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa để rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục hải quan, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh nhất.

Ông Đặng Ngọc Bình - Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn - cho biết: Chúng tôi thường xuyên kết nối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu để hướng dẫn các thủ tục hải quan. Đồng thời, tổ chức đối thoại để lắng nghe và trực tiếp giải đáp, tư vấn cụ thể những vấn đề doanh nghiệp vướng mắc.

Mặt khác, cảnh báo về những nguy cơ và hành vi vi phạm, kèm theo các mức xử lý để doanh nghiệp biết, chủ động tuân thủ pháp luật, tránh những sai phạm dẫn đến bị xử lý, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Cộng đồng trách nhiệm trong công tác quản lý, thu ngân sách, các Sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh… cũng cam kết chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ với Thuế tỉnh, cùng Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn triển khai các biện pháp quản lý thuế và chống thất thu thuế.