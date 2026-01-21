Thuế cơ sở 1 phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán hơn 1.774 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 21-1, Thuế cơ sở 1 (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026; trong đó đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán hơn 1.774 tỷ đồng.

Báo cáo của Thuế cơ sở 1 và các tham luận tại hội nghị cho thấy, công tác hỗ trợ người nộp thuế (NNT) và quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế năm 2025 đạt kết quả tích cực.

Trong năm, Thuế cơ sở 1 thu được 2.910 tỷ đồng (vượt 71,7% so với dự toán năm 2025, tăng 42,4% so với năm 2024), góp phần vào kết quả thu ngân sách chung của Thuế tỉnh.

Tập thể Thuế cơ sở 1 nhận giấy khen của Cục Thuế. Ảnh: Tiến Sỹ

Đáng chú ý, tất cả khối quản lý thuế và các địa bàn thu phường, xã thuộc quản lý Thuế cơ sở 1 đều hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao.

Hầu hết sắc thuế, khoản thu quan trọng đều đạt và vượt dự toán, đặc biệt thuế khu vực công - thương nghiệp ngoài quốc doanh có số thu khá cao, với hơn 605 tỷ đồng (đạt 105,7% dự toán năm 2025, bằng 109% năm 2024).

Quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán 1.774 tỷ đồng tiền thuế năm 2026 đã được Thuế tỉnh giao, Thuế cơ sở 1 tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; kiên định với phương châm “lấy NNT làm trung tâm phục vụ”.

Trên tinh thần đó, Thuế cơ sở 1 tập trung rà soát, phân tích nguồn thu theo ngành nghề, lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.

Đồng thời, tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử gắn với việc quản lý, đôn đốc thu thuế và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng, công khai, minh bạch.

Dịp này, Cục Thuế đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 23 cá nhân của Thuế cơ sở 1 vì có thành tích tốt trong công tác thuế năm 2024.

Thuế tỉnh cũng tặng giấy khen cho 10 cá nhân thuộc Thuế cơ sở 1 đã thực hiện tốt chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh (từ ngày 1-11 đến 31-12-2025).