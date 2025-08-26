Danh mục
Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Đưa chính sách thuế vào cuộc sống: Kịp thời, chính xác và hiệu quả

PHẠM TIẾN SỸ
(GLO)- Để phổ biến kịp thời các chính sách hỗ trợ của Quốc hội và Chính phủ, cơ quan Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động cập nhật, thông tin đầy đủ đến người nộp thuế. 

Cùng với đó, cơ quan Thuế cũng tập trung hướng dẫn, giải quyết nhanh, chính xác các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người nộp thuế.

1-2796.jpg
Công chức Thuế tỉnh thường xuyên tương tác, tư vấn cho người nộp thuế các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử. Ảnh: T.S

Năm 2025, nhiều chính sách hỗ trợ người nộp thuế (NNT) tiếp tục được ngành Thuế tỉnh triển khai. Trong đó có chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT); gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất…

Đây là những chính sách hỗ trợ quan trọng, giúp NNT khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định “sức khỏe” của doanh nghiệp, nuôi nguồn thu bền vững.

Dù vậy, các chính sách hỗ trợ về thuế đều có thời hạn, mỗi chính sách có quy định riêng, nếu không nghiên cứu kỹ, NNT sẽ gặp khó khăn trong thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Phòng Nghiệp vụ-Dự toán-Pháp chế Thuế tỉnh - cho biết: Chúng tôi thường xuyên cập nhật và phổ biến các chính sách, quy định mới đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Thuế tỉnh cũng nhận diện khả năng NNT sẽ gặp khó khăn, vướng mắc khi áp dụng một số quy định mới, nên đã phân tích, tư vấn cách thức, quy trình, thủ tục theo từng nhóm, ngành nghề cùng các sắc thuế, khoản thuế được giảm hoặc được gia hạn.

Các ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng mạng xã hội cũng được phát huy tối đa, qua đó giúp NNT hiểu rõ và thực hiện nhanh, đúng quy định.

2-9618.jpg
Việc cơ quan thuế thực hiện nhanh chính sách hỗ trợ thuế đã góp phần giúp Công ty CP Cảng Quy Nhơn duy trì và phát triển kinh doanh. Ảnh: T.S

Việc triển khai các chính sách hỗ trợ thuế cho NNT tại Gia Lai khá thuận lợi, bởi hầu hết doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử và thường xuyên kết nối, tương tác với cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử, qua Zalo, Facebook, email của cơ quan Thuế tỉnh.

Nhờ đó, các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực thuế đều được giải quyết một cách kịp thời. 7 tháng đầu năm 2025, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn 1.035 tỷ đồng tiền thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất cho NNT.

Cách thức chủ động tiếp cận, hỗ trợ của ngành thuế đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Theo đại diện Công ty CP Cảng Quy Nhơn, có nhiều chính sách mới trên nhiều lĩnh vực được ban hành, ở mỗi lĩnh vực đầu tư lại có những tiêu chí, quy định kê khai thuế mà không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ.

Nhờ cơ quan thuế tích cực trong việc tư vấn, hướng dẫn nên doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế đúng quy định; hồ sơ thủ tục gia hạn tiền thuế đất được giải quyết khá nhanh, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã được gia hạn hơn 9,5 tỷ đồng tiền thuê đất.

Trong danh sách doanh nghiệp nhận tiền hoàn thuế nhiều có thể kể đến Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài (Khu công nghiệp Phú Tài), chuyên sản xuất viên nén xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Công ty cho rằng, thị trường nhiều biến động, giá nguyên vật liệu, công lao động tăng cao đã làm phát sinh nhiều chi phí. Trong bối cảnh đó, việc được hoàn thuế 134,55 tỷ đồng như một “liều thuốc trợ lực” cho Công ty duy trì đơn hàng xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho hay: Việc đồng hành, hỗ trợ NNT là một cách để doanh nhân thêm tin vào cam kết tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của Nhà nước, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Hơn nữa, ngân sách chủ yếu được tạo thành từ tiền thuế, ngân sách có dồi dào hay không phụ thuộc vào “sức khỏe” của NNT. Chính vì thế, chúng tôi tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, toàn tâm, toàn ý phục vụ NNT; phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất, nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo tối đa quyền lợi của NNT.

null