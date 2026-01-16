Ngành Tài chính Gia Lai phấn đấu thu ngân sách hơn 27.870 tỷ đồng

( GLO)- Chiều 15-1, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tiến Sỹ

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Sở Tài chính đã thực hiện tốt công tác tham mưu, điều hành tài chính - ngân sách, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao với 28.465 tỷ đồng (vượt 37,8% dự toán Trung ương giao, vượt 18,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24,1% so với năm 2024).

Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính cũng đã hoàn thành sớm việc chi trả kinh phí thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc cho 3.354 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, với tổng kinh phí trên 3.191 tỷ đồng; tham mưu UBND tỉnh kịp thời hỗ trợ 1.400 tỷ đồng cho các địa phương và người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 14.643 tỷ đồng, cao hơn mức bình quân giải ngân chung của cả nước. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư thu về kết quả quan trọng với 192 dự án mới (tăng 101 dự án so với năm 2024 và tăng 27 dự án so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao). Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 159,87 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 7,7 lần so với năm 2024.

Công tác quản lý giá, tài sản công, tài chính đầu tư, tài chính doanh nghiệp, thanh tra… có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2026, toàn ngành sẽ tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 27.870 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương hơn 45.122 tỷ đồng.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Tài chính cũng sẽ chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, phấn đấu thu hút 170 dự án mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo mục tiêu cấp giấy chứng nhận cho 7.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 50.000 tỷ đồng…

Ông Võ Văn Thành - nguyên Trưởng phòng Quy hoạch, tổng hợp - ODA (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cũ) nhận Huân chương Lao động hạng ba. Ảnh: Tiến Sỹ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương và ghi nhận kết quả mà ngành Tài chính đạt được trong năm 2025.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2026, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng GRDP 8,8- 9,4%. Để đảm bảo mục tiêu này, Sở Tài chính cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, điều chỉnh kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2026.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

Sở Tài chính cũng cần phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước cụ thể theo từng quý, từng tháng; kịp thời tham mưu UBND tỉnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ nhiệm vụ chi theo dự toán.

Mặt khác, triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 kịp thời; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính quan tâm đến công tác quản lý giá và công sản; phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút đầu tư và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án…

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tiến Sỹ

Dịp này, ông Võ Văn Thành - nguyên Trưởng phòng Quy hoạch, tổng hợp - ODA (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cũ) đã được trao Huân chương Lao động hạng ba; 10 cá nhân thuộc Sở Tài chính được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho tập thể Sở Tài chính và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh.